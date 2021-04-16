影／守護員警執勤安全 土城獲贈微型攝影機等精密裝備
守護員警執勤安全，土城警分局今天獲贈總價值250萬元的微型攝影機、安全帽、行車紀錄器及無線電耳機麥克風等精密裝備，新北市警局長黃宗仁致贈感謝狀，感謝善心捐贈人士。
為強化員警執勤安全，提升警察工作士氣與執法效能，新北市承天禪寺、民間熱心企業今天聯袂捐贈土城警分局每位員警各一套精良警用裝備，包括333具微型攝影機、安全帽390頂、行車紀錄器390具及618支無線電耳機麥克風。
微型攝影機廠商創見資訊公司以極優惠的成交價格為協助維護地城治安盡一分心力，今天在土城警分局舉行捐贈儀式，由土城警分局長周振安代表受贈，新北市警局長黃宗仁回贈感謝狀給承天禪寺及創見等捐贈者，感謝讓「科技建警」警用裝備強化再升級，使員警勤勤「戰力破表」，全心全力守護土城地區的治安與交通。
黃宗仁表示，這些精良的警用裝備將成為土城員警安全最有保障的後盾，對警察執法效能具有莫大幫助，也十分感謝這麼多熱心的民間企業、團體及各方警友的支持與熱心付出。
警方指出，受贈的安全帽後側設置LED燈強化警示作用，使員警夜間處理街頭事故更安全，且安全帽是依每位員警頭型客製化，戴起來更加安全與舒適，並使用美國認證雙D扣強化行車安全；微型攝影機除有防水設計外，另有夜視、快照功能；行車紀錄器為FHD 1080P高畫質高解析度，內建wifi與手機連線隨錄隨看；無線電耳機麥克風於執行專案勤務時，利於員警個人隱匿收音。
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