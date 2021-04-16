打疫苗意願不高 柯文哲：旁邊有人感染保證乖乖去打

台北市長柯文哲上午參加MICE(會展產業)業者WTTC安全戳記授證典禮，台北市政府將與國際接軌，成為東北亞第一個加入世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC) 安全旅遊戳記計畫(Safe Travels Stamp)的城市。

對於疫情，柯文哲致詞時表示，目前大家打疫苗的意願不高，「那是你現在旁邊沒有疫情」，等到旁邊有人在感染 ，「保證你一定乖乖會去打」。

柯文哲說，從去年年初到現在，已經一年幾個月的時間，世界在疫情籠罩下損失慘重，其中影響最嚴重的是觀光旅遊業，疫情何時會過去還不清楚，他這幾天看統計數字，現在每天全世界確診案例反而上升，這表示大家想說疫苗開始打放鬆，但反而往上走，現在全世界一天新增案例超過60萬，美國也是4萬往上加。

柯文哲說，在疫苗全面施打前，恐怕疫情還是要小心，以美國的數據，50%以上的人打過疫苗，10%的人感染，還會感染人數上升，所以現在看起來，以前疫苗打到是70%疫情就有效，現在看起來沒有那麼樂觀。

柯文哲表示，台北市觀光旅遊產業表現沒有不好，算會展產業的數量，台北市在亞洲排名第五，前面還有4個，台北還要努力，希望台北市成為觀光旅遊更安全的地方，提升名次，成為亞洲會展產業首選的城市，所謂安全沒有上限，要讓台北市旅遊更安全，並提升品質。