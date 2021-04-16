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淡水廢棄建築、鐵皮 拆除成綠地空間
新北淡水區坪頂路51巷內的國有土地，地上原有棟大型廢棄建物及鐵皮，去年新北城鄉局與國產署會勘後，納入新北綠家園計畫，今年3月底完成簡易綠美化工程，新北城鄉局指出，目前已開放民眾使用。
坪頂路51巷內共有10筆土地面積約1186平方公尺，是國有財產署管有土地，2019年起經地方地緣財政部國產署北區分署、區公所、市府團隊及里長多次會勘後，同意協同拆除荒廢老舊建築一棟及鐵皮屋。
城鄉局綜合規劃科長陳柏君說，該基地荒置已久，避免成為環境髒亂孳生病媒蚊及治安死角，故會勘後納入新北綠家園專案，由淡水公所規劃設計施作排水工程、簡易步道並植栽綠化，讓荒地成為鄰里綠地空間。
城鄉局長黃國峰說，新北綠家園專案是針對閒置公有土地的簡易綠美化計畫，10年來已完成333處，綠美化面積超過203公頃，該基地美化完成後，為人口稠密的淡水竿蓁里地區提供更多綠地休閒空間。
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