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東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情 如彩雲石花凍美味

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供

東北角位兩大洋流交匯處，海藻資源相當豐富，目前正是石花菜開始大量生長季節。當天氣晴朗時，路邊時不時有整齊排列等待曬乾的石花菜，成為東北角的季節限定風景。石花凍口味也多樣化，有業者開發出如彩雲般飲料，集合視覺、味覺、嗅覺的口感。

新北市政府漁業處長張麗珍今天表示，東北角藻類豐富，為了讓資源永續利用，提醒採捕石花菜的漁民朋友，若在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區採捕時，禁止使用潛水器材採捕，違者依漁業法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。歡迎民眾帶著家人們走出戶外來趟貢寮海邊小旅行，或是網路訂購石花菜相關製品，在家動手做石花凍。

福隆星空X藝素村的陳春鳳老闆說，為了讓客人吃到天然海洋鮮味的石花凍，研發出石花凍加入薑黃、蝶豆花、洛神等天然食材調整成各種繽紛的顏色，最後再加入自行栽種的芳香萬壽菊作為擺飾，做出如寶石般精緻美味的石花凍，在視覺、嗅覺、味覺都很不一樣。

還有隱藏版的「凍不凍說愛我」，外觀如彩雲般流動，讓您沉浮於夕陽的擁抱之中，歡迎民眾品嘗特別富有層次的特色飲品。

市府漁業處指出，石花菜俗稱鳳尾菜含有大量的藻紅素而呈現紫紅色，枝葉呈現扁平葉狀，富含膠質、碳水化合物、蛋白質、維生素B1、B2、礦物質鉀、鈣、碘等。石花菜於每年的4到7月為盛產期，通常附生於海水深度約1-1.5公尺處或低潮帶的礁岩上。

海女和海男會在退潮時，穿著防寒衣在海中浮潛，摘採潮下帶的石花菜。剛採收的石花菜呈現深紅色，需經過七曝七曬繁雜的工序，反覆利用淡水清洗後，放置於太陽下曝曬，洗淨海藻中的細砂與腥味，石花菜會慢慢轉為米黃色才可裝袋保存。

東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供
東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情，如彩雲石花凍美味。圖／新北市政府提供

貢寮

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