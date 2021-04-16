聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃金博物館發文創召集令 寄賣商品夯曾創1年銷售60萬元
新北市立黃博近年來是國內外旅客東北角旅遊必到觀光景點，去年雖受新冠肺炎疫情影響，但仍有百萬人次以上遊客入園，園方提供數十家文創廠商及上百項商品陳列販售，這些文創商品108年度創造60萬元以上銷售額。今年已發出召集令，辦理「寄賣商品徵件」活動，遴選具市場潛力的文創商品。
黃金博物館長謝文祥今天表示，為提供遊客優質的紀念品服務，除了自創開發的商品外，也扶助文創設計廠商，自105年起推動「寄賣商品徵件」活動，成功讓數十家文創廠商及上百項商品在館內金采賣店陳列販售。
受到歡迎的寄賣商品包括金瓜石系列明信片、金箔吊墜、金箔工藝品、金礦鎖圈及昇平戲院鎖圈等，這些文創商品於108年度創造60萬元以上銷售額，今年歡迎各路優秀設計廠商踴躍提案。
謝文祥說，許多設計師充滿創新想法，具有引領新世代潮流的才華，但是缺乏一個展現的平台，黃博近年來已成為國內外旅客必到的觀光勝地，109年雖受新冠肺炎疫情影響，但仍有百萬人次以上遊客入園。
黃金博物館提供的平台讓績優廠商有平台販售，商品售出後，售價的60%歸寄賣廠商，只要是符合水金九意象的文創商品，歡迎參加徵件寄賣。
只要對文化商品設計、銷售領域具有經驗及創意能力的個人、工作室或公司行號均可參加活動，詳請參閱「新北市立黃金博物館文化商店寄賣商品作業簡章」，並於5月31日前將相關資料寄達新北市瑞芳區金光路8號、新北市立黃金博物館收，信封註明「寄賣商品徵件提案」，或將計畫書電子檔傳送聯絡信箱，活動簡章請參考官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言