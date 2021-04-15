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新店灣潭遊戲場吸人潮 研議拓寬道路增設停車場

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店灣潭遊戲場完工後，吸引許多人潮。圖／新店區公所提供
新店灣潭遊戲場完工後，吸引許多人潮。圖／新店區公所提供

新店灣潭兒童遊戲場日前完工啟用，吸引大批人潮，但不少民眾反映，聯外道路狹小，且停車不易，只能靠人力擺渡過河，船上人數卻超過上限恐有安全疑慮。區公所回應，已告知船家禁止超載，也鼓勵民眾走和美山步道前往，順道親近山林；高灘處表示，將研議拓寬道路及增設停車場

灣潭兒童遊戲場以「紅肩粉蝶」為主題意象，規畫2300平方公尺、近700坪的遊憩空間，包含攀爬塊、攀爬網、管狀溜滑梯、蝶翼溜滑梯、繩吊床、平衡設施及3組體健設施，結合自然地形、共融精神及在地特色。

上周開幕後第一個假期，大批民眾前往，不少人反映聯外道路狹窄，難以會車且迴轉不易，停車位有限；若靠人力擺渡過河要等很久，上限8人的船隻更出現超載至10幾人狀況。

新店區長朱思戎回應，已告知船家嚴禁再有超載情事，區公所也會派員加強巡邏；另因遊戲場車潮易回堵，不建議開車前往，鼓勵民眾透過碧潭吊橋旁的和美山步道往返，只須20幾分鐘，不但環保節能也可親近山林。

新北高灘處長謝俊隆表示，遊戲場旁有預留一塊空地，可做為停車場，但因現況道路較窄，需拓寬才能改善回堵問題，將一併納入研議。

新店灣潭遊戲場完工後吸引許多人潮，大多搭船擺渡過河。圖／新店區公所提供
新店灣潭遊戲場完工後吸引許多人潮，大多搭船擺渡過河。圖／新店區公所提供

溜滑梯 停車場 新北

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