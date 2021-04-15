老松國小培訓展覽介紹員 透過孩子的視角看藝術

老松國小辦理廣達游於藝《創新之變，經典之位》，今日在鄉土教育中心舉辦開幕活動，展出齊白石、徐悲鴻、張大千和趙無極等4位中國近代藝術家的30多件作品；老松國小校長林明助表示，面對時代轉變，藝術家要能佔有一席之地關鍵就在於創新。

鄉土教育中心表示，藉由4位大師在藝術表現凸顯的思維、題材、色彩和技巧「創新」變革，有機會以藝術為鑑，從宏觀、跨度的視角回看自己面對生活、世界與既定理解，多元拆解進而學習自我突破的可能。

本次展覽共有三個主題，分別為：「創新之道」、「創新之變，經典之位」與「借位創新-視界與風格」。

老松國小規劃藝術小尖兵之選拔與培訓，讓同學們在展覽期間負責導覽介紹；陳映樺同學說，導覽解說相當有趣，但要默背所有台詞很困難，只能用念誦的方式來介紹本次展覽。

林明助校長表示，從4位藝術家作品可看到東方元素融合西方寫實或抽象技法，題材或技法上都具創新性；也期望藉由本次展覽，鼓勵孩子效法大師們敏於觀察和覺察，表達個人想法，孩子們透過欣賞畫作也能有所啟發和感受。