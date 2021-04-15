碧潭堰進度超前 明年10月完工建香魚專用通道

新北市新店溪碧潭堰使用逾40年，因6年前蘇迪勒颱風造成堰體損壞，水位下降，不但舉辦20多年的國際龍舟賽取消，也造成香魚無法洄游。新北市府去年啟動新碧潭堰工程，除提升防洪功能、新建生態魚道、營造親水空間，未來也可舉辦更多水上活動，目前已完成四分之一工程、進度超前，預計明年10月完工。市議員則建議，市府可規畫香魚祭，帶動地方產業。

碧潭在清代就是重要水利設施，先民堆置竹蛇籠堰攔水、搭乘竹筏捕魚，近年則有端午龍舟賽、水舞、輕艇獨木舟等水上活動，不過碧潭堰遭颱風破壞後，水位下降，河道深淺不一影響龍舟賽公平性，因此移往三蘆區的微風運河。

新北市府去年啟動新碧潭堰重建工程，總計投入4億8千萬元，中央補助7成、地方自籌3成，新碧潭堰採複合式堰型設計，可以提升50公分深、約14公頃的水域，增加防洪能力，也可容納更多水上活動。

新北市水利局指出，目前工程進度已達25%，超前預定進度，預計今年底完成左岸堰體、明年10月底前完成右岸，並新建生態魚道，幫助香魚洄游，增設賞魚平台及解說看板，兩岸也將打造親水空間及生態步道，串聯周邊商圈及景點，預估每年遊客將增加50萬人次。

另外，雖水利局6年前於新店溪碧潭下游建置多處矮堰，營造香魚適宜棲地，使下游段香魚量增加，卻也引來不少釣客以網魚、電魚方式捕魚，造成香魚幼苗來不及長大，影響族群繁衍。

連續多年在新店溪放流香魚的新北市議員劉哲彰說，由於當地不是禁釣區，動保處應針對違法捕魚方式加強取締，遏止破壞生態；動保處回應，已在直潭淨水場架設告示牌，也會派員加強巡邏，如查獲屬實將依野保法處新台幣6至30萬元罰鍰。