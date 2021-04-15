快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滬尾小學堂啟動修復 淡水議員爭取活用

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區重建街，被列為新北市市定古蹟的滬尾小學校禮堂，荒廢多年，議員也希望滬尾小學校與鎮長官舍，兩者在修復之後，可以為地方帶來不一樣的新面貌。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區重建街，被列為新北市市定古蹟的滬尾小學校禮堂，荒廢多年，議員也希望滬尾小學校與鎮長官舍，兩者在修復之後，可以為地方帶來不一樣的新面貌。 圖／紅樹林有線電視提供

位在新北市淡水區重建街，被列為新北市市定古蹟的滬尾小學校禮堂，經過荒廢多年，從上個月開始圍起了施工圍籬，新北市文化局啟用修復再利用計畫，而另一旁的淡水首任直接民選鎮長官舍，重建工程過去因為官司而停擺，市議員鄭宇恩日前會勘，希望兩者在修復之後，可以為地方帶來不一樣的新面貌。

位在新北市淡水區重建街一巷一弄的口袋公園旁，被列為新北市市定古蹟的滬尾小學校禮堂，從上個月開始圍起了施工圍籬，據文化局表示，滬尾小學校禮堂在淡水的初等教育史上具有代表性，因此於2006年其指定為「市定古蹟」，修復再利用計畫2011年審查通過，修繕經費約1868萬元。

面對修復後要如何使用，新北市議員鄭宇恩，就會同相關單位到現場會勘，依據地方里長的要求，希望可以做為里民空間使用。對此市議員鄭宇恩表示，鄰近的公園設施未來可以連結滬尾小學校，另外在另一頭的蓋到一半的淡水首任直接民選鎮長官舍，也可以來重新整理。

淡水首任直接民選鎮長官舍，在民國101年，進行重建工程，不過因為包商材料問題，公所與廠商依然還在法律訴訟中，議員希望可以符合地方需求。而對於滬尾小學校，過去幾年無人使用及缺乏管理，僅存建物禮堂包括牆體、屋架及屋面等受損嚴重，現在進行修復工程，預計明年4月完工。議員也希望滬尾小學校與鎮長官舍，兩者在修復之後，可以為地方帶來不一樣的新面貌。

淡水

延伸閱讀

淡海新市鎮 將開發科技園區

淡水荒地廢屋變綠地 竿蓁綠家園完工啟用

新北淡水某所長傳「掰彎」同所已婚男警 記過調職

淡水觀海路人行道老舊不堪 新北有意爭取前瞻改善

相關新聞

南機場都更 開發單位稱：居民非高級人才有騎樓易髒亂

台北市都發局今天審議南機場二期開發案，討論細部設計。當地里長表示，南機場都更有三個更新會，大家獨立運作，但每次都審時又同...

新店灣潭遊戲場吸人潮 研議拓寬道路增設停車場

新店灣潭兒童遊戲場日前完工啟用，吸引大批人潮，但不少民眾反映，聯外道路狹小，且停車不易，只能靠人力擺渡過河，船上人數卻超...

照顧北海岸學子 新生活課輔開設多元課程

社團法人中華民國新生活福利發展促進會深耕北海岸多年，協助淡水、三芝、石門、金山、萬里等區的獨老送餐及物資發放，而針對清寒學子更是開設了免費的課後輔導，規劃多元化的課程內容，幫助孩子探索興趣，也提供多元智能讓學生吸收。

山坡地防災教育 新北深耕列車到坪頂

新北市政府為了讓防災意識向下扎根，四年前舉辦山坡地防災教育深耕下鄉巡迴列車，透過專家學者生動的講述與師生模擬演練，而日前市府更下鄉來到位在新北市淡水區的坪頂國小，用趣味的方式，提昇孩子們的自我防災意識，也進一步讓山坡地環境多一份保障。

不厭亭附近塌方復健完工 雙溪公所落實防災演練

雙溪區市道102線不厭亭附近上邊坡，在去年12/9因連日豐沛的降雨量而發生嚴重塌方，新北市養工處在當日盡速搶修後恢復通車，但邊坡的復健工程因延伸至山頂面積大且難度高，至今年三月才完工，新北市副市長謝政達今(15)日特地前來視察，也關心雙溪區的防汛整備演練，希望公部門能以熟練的應變措施，因應每年多變的天氣狀況。

休憩好方便 汐止保長坑溪右岸增花架涼亭

汐止保長坑溪步道，風景很美，每天都吸引好多人運動休閒，不過，沿途可以坐下來休息的地方很少，所以，市府水利局也在右岸找到適合的空間施作花架涼亭，現在完工了，議員白珮茹也前往關心，希望新的涼亭做好，讓民眾休閒有一個更舒適的休憩空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。