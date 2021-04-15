滬尾小學堂啟動修復 淡水議員爭取活用

位在新北市淡水區重建街，被列為新北市市定古蹟的滬尾小學校禮堂，經過荒廢多年，從上個月開始圍起了施工圍籬，新北市文化局啟用修復再利用計畫，而另一旁的淡水首任直接民選鎮長官舍，重建工程過去因為官司而停擺，市議員鄭宇恩日前會勘，希望兩者在修復之後，可以為地方帶來不一樣的新面貌。

位在新北市淡水區重建街一巷一弄的口袋公園旁，被列為新北市市定古蹟的滬尾小學校禮堂，從上個月開始圍起了施工圍籬，據文化局表示，滬尾小學校禮堂在淡水的初等教育史上具有代表性，因此於2006年其指定為「市定古蹟」，修復再利用計畫2011年審查通過，修繕經費約1868萬元。

面對修復後要如何使用，新北市議員鄭宇恩，就會同相關單位到現場會勘，依據地方里長的要求，希望可以做為里民空間使用。對此市議員鄭宇恩表示，鄰近的公園設施未來可以連結滬尾小學校，另外在另一頭的蓋到一半的淡水首任直接民選鎮長官舍，也可以來重新整理。

淡水首任直接民選鎮長官舍，在民國101年，進行重建工程，不過因為包商材料問題，公所與廠商依然還在法律訴訟中，議員希望可以符合地方需求。而對於滬尾小學校，過去幾年無人使用及缺乏管理，僅存建物禮堂包括牆體、屋架及屋面等受損嚴重，現在進行修復工程，預計明年4月完工。議員也希望滬尾小學校與鎮長官舍，兩者在修復之後，可以為地方帶來不一樣的新面貌。