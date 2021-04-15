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休憩好方便 汐止保長坑溪右岸增花架涼亭

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
市府水利局也在右岸找到適合的空間施作花架涼亭，現在完工了，議員白珮茹也前往關心，希望新的涼亭做好，讓民眾休閒有一個更舒適的休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供
市府水利局也在右岸找到適合的空間施作花架涼亭，現在完工了，議員白珮茹也前往關心，希望新的涼亭做好，讓民眾休閒有一個更舒適的休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供

汐止保長坑溪步道，風景很美，每天都吸引好多人運動休閒，不過，沿途可以坐下來休息的地方很少，所以，市府水利局也在右岸找到適合的空間施作花架涼亭，現在完工了，議員白珮茹也前往關心，希望新的涼亭做好，讓民眾休閒有一個更舒適的休憩空間。

保新里長吳明道說，很感謝市府水利局還有議員白珮茹在保長坑溪做一個景觀涼亭，讓大家可以坐著遮陽的地方，那今天主要是因為原本希望能夠將屋頂可以做成能防雨的，但因為這邊是受風面，擔心風一大屋頂吹開的話，來這邊運動的人可能會受傷，所以，討論後水利局加蓋黑網增加防曬，可以擋點小雨，最主要這是安全的，另外環境也能再做整理，讓這邊更美觀更休閒，也希望大家有空能夠多到這裡走走。

市府水利局河工科科長黃茂松表示，這個工程是白議員去年會同里長來建議的，現場會勘後發現這裡增設涼亭有助於民眾多親近河川，希望完工了，可以提供市民多一個休閒的好去處。

市議員白珮茹指出，主要是去年里長有建議在防汛道路能有一個地方提供里民休憩，一來可以讓防汛道路週邊設施更完善，里民可以來這邊散步健走，很感謝市府水利局在今年度將整個工程完工，也將週邊綠美化種了一些植栽，順利的話，這些爬藤類植物也可以有遮蔭的效果，同時也會把週邊的樹木、植栽做整理，希望整個設施完備後，大家可以多多到戶外走動。

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