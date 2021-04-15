不厭亭附近塌方復健完工 雙溪公所落實防災演練

雙溪區市道102線不厭亭附近上邊坡，在去年12/9因連日豐沛的降雨量而發生嚴重塌方，新北市養工處在當日盡速搶修後恢復通車，但邊坡的復健工程因延伸至山頂面積大且難度高，至今年三月才完工，新北市副市長謝政達今(15)日特地前來視察，也關心雙溪區的防汛整備演練，希望公部門能以熟練的應變措施，因應每年多變的天氣狀況。

新北市養護工程處總工程司蔡逸懷表示，不厭亭下方馬路邊，約市道102線21K的位置，在去年崩塌搶通後，隨即進行復健工程，利用階梯式防護網、岩栓、截流溝的處理，在三月底已完成坡面復健，由於不厭亭及下方馬路的構圖，是民眾喜愛且熱門的景點，這次以防護網與大地接觸，目前雖然看起來仍有點光禿，但日後植被會慢慢生成，工程山壁也會隱身在草叢樹木之間，相信能恢復民眾喜愛取景的樣貌。

雙溪區長藍瑞民表示，雙溪區因為面臨雨水風口，自古便容易有土石坍方、水災狀況，尤其93年的納坦颱風，造成魚行、共和、牡丹等里大規模的淹水，所以特別重視防汛防災的演練，甚至平時也積極辦理防災繪畫比賽，防災社區、收容志工等培訓，希望讓民眾有意識為鄉里的搶災付出，透過目前各里都有的廣播設備，里長能積極協助各里的防災、撤離作業。

新北市副市長謝政達表示，防汛期將近，今天雙溪區公所包括物資的整備、防災社區志工的配合，以及封橋、居民撤離等演練，為的便是災害發生時，第一線的同仁知道如何處置，保護雙溪區民的安全，過程到位，也希望能按照這個演練過程，來執行所有防災準備。