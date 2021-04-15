山坡地防災教育 新北深耕列車到坪頂

新北市政府為了讓防災意識向下扎根，四年前舉辦山坡地防災教育深耕下鄉巡迴列車，透過專家學者生動的講述與師生模擬演練，而日前市府更下鄉來到位在新北市淡水區的坪頂國小，用趣味的方式，提昇孩子們的自我防災意識，也進一步讓山坡地環境多一份保障。

新北市工務局股長 范銘宏表示，新北市府長年推動山坡地社區防災等多項業務，為提升孩子山坡地防災意識，特別與教育局攜手合作，共同推動「山坡地防災教育深耕計畫」，且優先考量坡地高災害潛勢學校。而坪頂國小校長 歐亞美表示，坪頂國小位在山區，透過防災教育列車的學習，讓孩子更加的了解生活環境保護以及預防的重要性。

現場透過防災科技研究中心學者專家以生動活潑的教學方式，讓小朋友們面對山坡地突如其來的危機，建立正確的應變與防範能力，公所表示，災害自主檢視是山坡地地區至為重要課題，透過此項計畫，可以深入各個山坡地學校，藉此讓防災意識向下扎根。