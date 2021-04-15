快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山坡地防災教育 新北深耕列車到坪頂

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導

新北市政府為了讓防災意識向下扎根，四年前舉辦山坡地防災教育深耕下鄉巡迴列車，透過專家學者生動的講述與師生模擬演練，而日前市府更下鄉來到位在新北市淡水區的坪頂國小，用趣味的方式，提昇孩子們的自我防災意識，也進一步讓山坡地環境多一份保障。

新北市工務局股長 范銘宏表示，新北市府長年推動山坡地社區防災等多項業務，為提升孩子山坡地防災意識，特別與教育局攜手合作，共同推動「山坡地防災教育深耕計畫」，且優先考量坡地高災害潛勢學校。而坪頂國小校長 歐亞美表示，坪頂國小位在山區，透過防災教育列車的學習，讓孩子更加的了解生活環境保護以及預防的重要性。

現場透過防災科技研究中心學者專家以生動活潑的教學方式，讓小朋友們面對山坡地突如其來的危機，建立正確的應變與防範能力，公所表示，災害自主檢視是山坡地地區至為重要課題，透過此項計畫，可以深入各個山坡地學校，藉此讓防災意識向下扎根。

淡水

延伸閱讀

新北教育局長作客 瑞芳國中小小特派展現主持口語素養

新北住宅價格指數上漲 這一區創歷史新高

新北庇護好生活購物 消費抽價值約6萬黃金

PLG／新北市歡迎辜仲諒進軍職籃 主場首選新莊

相關新聞

南機場都更 開發單位稱：居民非高級人才有騎樓易髒亂

台北市都發局今天審議南機場二期開發案，討論細部設計。當地里長表示，南機場都更有三個更新會，大家獨立運作，但每次都審時又同...

新店灣潭遊戲場吸人潮 研議拓寬道路增設停車場

新店灣潭兒童遊戲場日前完工啟用，吸引大批人潮，但不少民眾反映，聯外道路狹小，且停車不易，只能靠人力擺渡過河，船上人數卻超...

照顧北海岸學子 新生活課輔開設多元課程

社團法人中華民國新生活福利發展促進會深耕北海岸多年，協助淡水、三芝、石門、金山、萬里等區的獨老送餐及物資發放，而針對清寒學子更是開設了免費的課後輔導，規劃多元化的課程內容，幫助孩子探索興趣，也提供多元智能讓學生吸收。

山坡地防災教育 新北深耕列車到坪頂

新北市政府為了讓防災意識向下扎根，四年前舉辦山坡地防災教育深耕下鄉巡迴列車，透過專家學者生動的講述與師生模擬演練，而日前市府更下鄉來到位在新北市淡水區的坪頂國小，用趣味的方式，提昇孩子們的自我防災意識，也進一步讓山坡地環境多一份保障。

不厭亭附近塌方復健完工 雙溪公所落實防災演練

雙溪區市道102線不厭亭附近上邊坡，在去年12/9因連日豐沛的降雨量而發生嚴重塌方，新北市養工處在當日盡速搶修後恢復通車，但邊坡的復健工程因延伸至山頂面積大且難度高，至今年三月才完工，新北市副市長謝政達今(15)日特地前來視察，也關心雙溪區的防汛整備演練，希望公部門能以熟練的應變措施，因應每年多變的天氣狀況。

休憩好方便 汐止保長坑溪右岸增花架涼亭

汐止保長坑溪步道，風景很美，每天都吸引好多人運動休閒，不過，沿途可以坐下來休息的地方很少，所以，市府水利局也在右岸找到適合的空間施作花架涼亭，現在完工了，議員白珮茹也前往關心，希望新的涼亭做好，讓民眾休閒有一個更舒適的休憩空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。