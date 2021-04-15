照顧北海岸學子 新生活課輔開設多元課程

社團法人中華民國新生活福利發展促進會深耕北海岸多年，協助淡水、三芝、石門、金山、萬里等區的獨老送餐及物資發放，而針對清寒學子更是開設了免費的課後輔導，規劃多元化的課程內容，幫助孩子探索興趣，也提供多元智能讓學生吸收。

新生活福利發展促進會創辦人羅素如指出，新生活開辦課後輔導的課程已經有13年，起因於其實也是因為創辦協會的夥伴們都是一群老師，更多數以特教專長的老師居多，因此希望能夠創立協會，服務更多的學生，而目前在北海岸有六所小學有新生活所開辦課後輔導課程，未來希望有更多的學校加入，藉以協助更多的孩子。

新生活福利發展促進會開設的課後輔導班，不但是從週一到五都有，最遠地區甚至擴及野柳，而開設的課程可不只是寫寫功課、自習讀書，用心的辦理多元課程，以石門國小為例，從手工藝、體適能到樂器學習等才藝樣樣都有，在課餘安排多元有趣的活動，引發孩子的學習興趣。

石門國小校長蔡清寬表示，感謝新生活福利發展促進會開設的課輔班，為學校挹注更多的教學量能，其中師資專業更帶有愛心，深受孩子的喜愛，而參與新生活促進會課輔班的孩子，在課堂後都給予相當有興趣的正向回饋，也期待學生們在吸收基本學科智能之餘，還能有更多的才藝學習，為孩子們創造快樂、充實的學習環境。