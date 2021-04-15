南機場都更 開發單位稱：居民非高級人才有騎樓易髒亂

台北市都發局今天審議南機場二期開發案，討論細部設計。當地里長表示，南機場都更有三個更新會，大家獨立運作，但每次都審時又同時討論，批審議案「沒完沒了」；在討論騎樓預留空間時，因萬大路側未設置騎樓被委員質疑，開發單位竟說「附近居民不是高級人才」，就算有騎樓也會被弄得髒髒亂亂，沒有意義。

都審委員討論南機場都更案整體規劃，不過新安里里長郭正中抱怨，南機場更新分1、2、3期，也有獨立的更新會，2016年和市府協調後就決議各自發展，但每次審議時又把各期都拿出來討論，虛耗6年，根本沒完沒了。

另外，都審委員討論騎樓空間預留，開發單位表示，會設置無遮掩人行道，因為建築物沒辦法退縮，留足夠的空間做騎樓，否則建築物會太扁，店面和容積都無法達成。

都審委員認為，依照專業考量，萬大路和雙和街都應該要留4米以上的空間，保留開發彈性，但到底還能不能退縮到6米，有哪些開放空間，都要務實討論，才有可能依照現況去看未來的想像。

不過開發單位坦言，萬大路側的空間已經不太可能做騎樓，建議作無遮掩人行道，還說「這邊的居民他也不是高級的人才，根本常常佔用騎樓，你騎樓弄得髒髒亂亂有什麼意義呢？」。

都審委員則質疑，原本的萬大路都有騎樓，現在不留，又指控民眾會在騎樓違規讓環境更髒亂，但這是管理問題。開發單位反問「騎樓要退多少米？」。

開發單位解釋，當時報核南機場二期都市更新，法規並沒有要求要留下騎樓，即使現在法規更變，也應該要以報核日為法令適用日，且基地比較狹窄，留騎樓不一定比開放空間好。

都審委員聽聞後表示，地方上都希望都市更新能夠完成，依照現有基地現況，幾乎不可能做出騎樓，最後同意萬大路側設置無遮掩人行道。