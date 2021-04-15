樹林焚化廠6月關機1個月 業者承諾期間收垃圾不漲價

新北市過去曾有清運業者趁著焚化廠整建期間調漲垃圾清運費用，6月樹林焚化廠停爐1個月整建，不少民眾擔心垃圾清運費又要漲。新北市廢棄物清除處理商業同業公會今日簽屬共同宣言，承諾在樹林廠整建期間不會調整垃圾清運費用，也不會惡意棄單。

樹林廠營運至今超過20年，廠內3座爐24小時不兼段處理垃圾，為維持妥善處理的能量，6月樹林廠將停爐1個月進行整建，改善廢棄處理系統與中央控制系統。

環保局表示，全國各焚化廠每年多於5月底前完成歲修，樹林廠整建期避開各縣市歲修巔峰期，若清運業者期間有需求，也能跨區靈活調度，把垃圾拿去其他縣市處理。

先前曾有清運業者趁整建期間調漲垃圾清運費，新北市廢棄物清除處理商業同業公會為避免此狀況，在環保局見證下簽署「垃圾清除處理費用不漲價、不棄單」，承諾整建期間不會漲價也不會惡意棄單。

另外，整建期間，環保局也會藉轄內3座焚化廠規畫進廠垃圾打包作業，提高收受能量。為避免整建期間業者夾帶外縣市垃圾進廠，5月起環保局推出新措施，實施進廠車輛GPS進場管制，嚴格控管清運業者垃圾來源。

環保局表示，經查獲清運業者未依進廠作業規定或有調漲垃圾清運費用及惡意棄單等行為，環保局將加強稽查並不排除限制清運業者進廠。