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大東北角觀光圈 食、宿、遊、購、行業者串聯迎國旅熱

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
東北角風管處成立「大東北角觀光圈」推動觀光，推薦九份遊程可看到傳統工藝，感受的歷史氛圍。圖／東北角風管處提供
東北角風管處成立「大東北角觀光圈」推動觀光，推薦九份遊程可看到傳統工藝，感受的歷史氛圍。圖／東北角風管處提供

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推動「大東北角觀光圈」，串聯區域內新北、宜蘭14鄉鎮食、宿、遊、購、行觀光資源，推出多條有山有海旅遊行程。希望趁現在民眾受疫情威脅難以出國，國旅正夯時，帶領更多旅客深入體驗東北角景觀和在地人文風情。

大東北角觀光圈去年12月正式成立，東北角風管處表示，結合區域內豐富的山林、海洋環境及獨特的在地文化，彙整業者資源，共推出海洋休閒、文化教育、綠色經濟、樂活運動、宜居生活5項主題遊程。

東北角風管處表示，除了帶領旅客從山玩到海，深入體驗東北角在地的人文風情，飽覽大東北角旅遊廊帶景觀，另外還推薦具心靈靜修特色的景點，推薦給旅客選擇出遊。

風管處舉例，「馥蘭朵宜蘭里山」是自然共生的休閒農場，營造讓旅人安身、靜心、神寧的休閒空間與旅遊體驗。農場青山綠水除了是享受與自然共融的心靈處所，還有安排藝術展演，觀賞以蔚藍太平洋為幕，山頂露天咖啡廳為舞台的擊鼓表演。

擁有東北角壯麗山海景觀的福隆「靈鷲山無生道場」，沿途有造型獨特的天眼門，象徵菩薩悲智願行的四大名山道場、11面觀音及隱藏於山林的五百羅漢步道，讓旅客漫步山林，體驗禪修力量。

九份小旅行也是東北角不容錯過的行程，九份蘊藏地理人文寶藏，還可參觀「五番坑」、「磅坑口隧道」及聚落獨特的「穿屋巷」，走訪歷史時代痕跡。在九份還可體驗茶藝、陶藝、布藝和品嘗小吃，歡迎民眾安排時間到大東北角旅遊。

東北角風管處成立「大東北角觀光圈」推動觀光，推薦九份遊程，圖為獨特的聚落景觀「穿屋巷」。圖／東北角風管處提供
東北角風管處成立「大東北角觀光圈」推動觀光，推薦九份遊程，圖為獨特的聚落景觀「穿屋巷」。圖／東北角風管處提供

九份 咖啡廳

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