新北市優良公寓大廈評選 防疫項目列入評比

今年度新北市優良公寓大廈評選活動今日開跑，以「寓守幸福」為主題，共6大獎項供各社區角逐，特別在去年爆發疫情後，這次評選也新增社區防疫相關項目，最高可獲獎金12萬元。

新北市優良公寓大廈評選今年邁入第15年，活動報名自15日至6月15日止，參加評選的社區可報名單一特色獎項或角逐「幸福安居金質獎」。單一特色獎包含管理、綠環境、營造與關懷、防災推動獎及寓守幸福等5項特別獎。

工務局指出，為區分新舊及環境背景相異的社區，才會規畫不同組別讓參賽社區可以發揮應有特色，並設置領有15年以上使用執照社區才能參加的風華再現社區組。參賽社區只要受到青睞，就可獲得市府獎狀、獎座，最高獎金達12萬元。

此外，隨著去年疫情爆發，台灣也進入防疫新生活，在各評選項目新增社區防疫相關項目，詳細資料可至工務局網站下載：https://www.publicwork.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=8c4540120c916d8b。