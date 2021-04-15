北市雙語教師聯甄去年僅招聘22人 議員憂雙語師資短缺

台北市教育局推動雙語教育，109年預計教師聯合甄選招聘92人，卻只招聘到22人，如今110學年度再增設雙語學校，預計共有51所中小學實施雙語教育，師資需求連帶上升。議員質疑，對比109年只招聘到22人，110學年度教育局竟預計招聘197人，她質疑規畫與實際有落差。

台北市教育局推動雙語教育，雙語實驗課程學校每周需有總節數三分之一以英語授課，包含生活、健體、藝文等課程，109學年度有28所學校實施，預計於教師聯合甄選92人，卻只招聘22人，如今110學年度再增設23所國中小轉型雙語實驗課程學校，預計共有51所中小學實施雙語教育，師資需求連帶上升。

議員汪志冰質疑，對比109年僅招聘22人，110學年度教育局竟預計招聘197人，她質疑規畫與實際有落差，恐怕影響到雙語品質，就連研究所畢業的學生，恐怕還要做職前訓練，才能專業能力到位，又同時具有教學能力。

教育局表示，目前許多雙語教師聯甄許多缺額，並非雙語學校開設，有的學校可能想預先增加雙語人才，替未來轉型為雙語學校做準備。

教育局說明，目前雙語師資的來源，為保留現職教師的工作權，有4成來自現職教師增能培訓，剩餘6成來自雙語教師聯合甄選、大學公費培育、代理教師增能、外師協同教學、市內教師介聘等管道。且110學年度預計共有51所雙語學校，所需的386名師資，目前也已達標，有信心今年教師聯合甄選可以再招聘50人。

另外，109學年度28所實施學校的期末問卷滿意度調查，有70%國小學生認為自己英語有進步，85%國中小雙語教師認為實施雙語教學能增加學生英語學習機會等，議員質疑問卷題目設計有疑慮，教育局表示今年將委託專業團隊，將學生分為實驗組與對照組，並針對學生聽說讀的程度做調查統計。