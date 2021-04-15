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獼猴出沒新店社區民眾困擾 動保處教多種驅離方式
新北市新店區華城特區近期不時有台灣獼猴出沒，動保處於4月13日在華城特區辦理獼猴驅離講座，向社區居民宣導台灣獼猴危害防治方式，動保處提醒，野生動物危害通常非單一防治方式可解決，減少食物來源，搭配人力、驅猴炮、犬隻等綜合方式，降低野生動物危害。
華特特區陳姓總幹事表示，社區不時有獼猴出沒，影響作息，獼猴通常成群結隊，數量可達20至30隻，傍晚及清晨出沒最頻繁；動保處向社區居民宣導獼猴防治方式，透過不餵食流浪動物、垃圾桶上鎖等方式減少食物來源，獼猴如有侵入住家，可使用人力、驅猴炮、犬等方式驅離，可撥打動保處專線02-2959-6353通報。
台灣獼猴是台灣原生物種，是一般類野生動物，因棲地破壞與人為干擾，加上棲息地範圍與人類重疊，有時會出現民眾生活周遭，影響居民生活作息，野生動物危害得使用人力、噪音、炮、犬等綜合方式驅趕，非單一方式可以解決；目前林務局針對農民輔導設置電圍網防治獼猴危害，以降低農損，提高農作收成率，農友在每年4月及7月前可向所在地區公所申請獼猴電圍網補助。
動保處也評估現場狀況架設誘捕籠或以漆彈槍方式驅趕；動保處提醒，野生動物危害不可使用捕獸鋏、山豬吊方式捕捉，這些陷阱具傷害性，也是殘忍不人道的方式，也可能傷害到人，依動物保護法第14-1條規定公告禁止使用這些陷阱，如查獲屬實，最高可處7萬5000元罰鍰。
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