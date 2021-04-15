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在地廟宇和北市內湖警合辦捐血活動 3小時逾300人響應

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導
洲子福德廟今舉辦捐血活動，許多民眾在場等候，號碼牌已累積超過300號。記者翁至成／攝影
洲子福德廟今舉辦捐血活動，許多民眾在場等候，號碼牌已累積超過300號。記者翁至成／攝影

台北市內湖區瑞光路上的洲子福德廟，今日與內湖分局警友會和西湖派出所合作，在廟前廣場舉辦捐血送禮卷的活動。活動僅一天，但現場已超過300人參與，內湖分局警友會主任陳啟宏表示，捐血活動邁入第三年，這次多請一台捐血車，活動非常成功。

由於地處內湖科技園區，不少民眾拉同事們一起捐血做公益；捐血活動從早上9點30分至下午5點，截至下午1點，現場逾300人參與。

西湖派出所在場設立攤位，推廣「反毒、反詐騙」犯罪預防宣導，同時準備人頭娃娃和打卡看板供民眾合照；警友會則提供冷飲和小點心。

陳啟宏表示，捐血活動邁入第三年，有鑒於去年反應熱絡，這次多請1台捐血車為民服務，陳啟宏還說，很開心這活動能拉近民眾感情，讓大家聚在一起，既有上天（廟方）的保佑，也有人民保母的支持。

據了解，民眾捐血250cc，廟方會送300元現金禮券，若捐500cc，則可得到600元現金禮券。

北市內湖區的洲子福德廟，今舉辦捐血送禮卷的活動，現場共3台捐血車為民服務。記者翁至成／攝影
北市內湖區的洲子福德廟，今舉辦捐血送禮卷的活動，現場共3台捐血車為民服務。記者翁至成／攝影
洲子福德廟與內湖分局警友會、西湖派出所合作，舉辦捐血送禮卷活動。記者翁至成／攝影
洲子福德廟與內湖分局警友會、西湖派出所合作，舉辦捐血送禮卷活動。記者翁至成／攝影

捐血 禮券

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