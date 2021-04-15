在地廟宇和北市內湖警合辦捐血活動 3小時逾300人響應

台北市內湖區瑞光路上的洲子福德廟，今日與內湖分局警友會和西湖派出所合作，在廟前廣場舉辦捐血送禮卷的活動。活動僅一天，但現場已超過300人參與，內湖分局警友會主任陳啟宏表示，捐血活動邁入第三年，這次多請一台捐血車，活動非常成功。

由於地處內湖科技園區，不少民眾拉同事們一起捐血做公益；捐血活動從早上9點30分至下午5點，截至下午1點，現場逾300人參與。

西湖派出所在場設立攤位，推廣「反毒、反詐騙」犯罪預防宣導，同時準備人頭娃娃和打卡看板供民眾合照；警友會則提供冷飲和小點心。

陳啟宏表示，捐血活動邁入第三年，有鑒於去年反應熱絡，這次多請1台捐血車為民服務，陳啟宏還說，很開心這活動能拉近民眾感情，讓大家聚在一起，既有上天（廟方）的保佑，也有人民保母的支持。