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故宮國寶變教具箱進校園 榮獲世界知名德國iF設計大獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供

故宮「移動博物館」世界發光！故宮南院以典藏為基礎，與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國、近萬件作品中脫穎而出，也是該項唯一獲獎的「博物館」。

德國iF設計獎與德國Red Dot獎、美國IDEA獎齊名，為全球三大設計獎之一。iF設計獎今年分9個競賽類別，故宮南院教具箱以「故宮移動博物館」為主題，設計分齡教案搭配數位互動，參加「服務設計」類「教育學習」項目，經初選及決選兩階段獲評審青睞，成為該項7件獲獎作品中，唯一的博物館作品。

即使是深山偏鄉國小，學生也能親手觸摸國寶轉心瓶、定窯白瓷嬰兒枕。故宮南院設計完成五組「教具箱」，將書畫、器物、圖書文獻、佛教、織品、陶瓷及茶文化等主題，濃縮成教具，放進教具箱供學校申請使用，只要打開這個箱子，故宮國寶就在身邊，讓學生透過觸摸和手作進入文物世界。

故宮表示，博物館是多元世界載體，透過文化交流，促進理解、包容、融合，推動藝術與美學教育，都是博物館的核心任務。教具箱把故宮送進校園，送進偏鄉，開啟故宮教育的新旅程。

南院2019年催生這套教具箱，與108課綱結合，實體教具與數位互動並重，讓學子輕鬆認識文物。2020年巡迴15所偏鄉學校，共辦理21場教育推廣活動，獲得熱烈迴響。

德國iF設計獎網站「故宮移動博物館」介紹網頁：https://reurl.cc/OXogk7 「故宮移動博物館」參賽影片：https://reurl.cc/MZogb4。

故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供
故宮南院與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收好物」等5款教具箱，榮獲2021德國iF設計獎「服務設計－教育學習」類獎項，從全球52國近萬件作品中脫穎而出。圖／故宮南院提供

故宮南院 博物館

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