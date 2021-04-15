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台北電台找民眾黨人士談選舉 柯文哲認錯

中央社 / 台北15日電

隸屬北市觀傳局的台北廣播電台，昨天因找來民眾黨人士談論選舉話題遭北市議員批評公器私用，台北市長柯文哲今天表示，這是不對的，已要求觀傳局處理。

柯文哲今天與中正區里長市政座談前接受媒體聯訪，對於台北電台找台灣民眾黨人士上節目談論選舉話題表示，他已經叫觀傳局處理，台北電台是公營電台不是商業電台，公營電台有一定的黨政分際，是非對錯很清楚，這是不對的。

觀傳局隨後發布聲明表示，對於台北電台「公民總主筆」節目遭指內容違反行政中立，市府絕對謹守分際，並未邀請特定政黨、政治人物上節目，但對於外界質疑，觀傳局將先暫停該主持人的錄製及播送，未來也會針對節目內容一一改進。

觀傳局長劉奕霆強調，節目除邀請市府首長宣導與市民相關的政策，也曾邀各黨人士談論時事，未來將更嚴謹檢視節目規劃，提供民眾更優質及多元的內容。

台北電台由台北市觀傳局管轄，曾邀請民眾黨立委邱臣遠、民眾黨立委蔡壁如、民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨台北黨部副主委陳宥丞等人擔任來賓，昨天節目找來台灣民眾黨東港服務處主任葉信興談論選舉話題，遭北市議員簡舒培批評公器私用。

台灣民眾黨 觀傳局 北市

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