新北住宅價格指數上漲 這一區創歷史新高

新北市地政局公布去年第四季期住宅價格指數，10月至12月全市價格指數分別為108.81、109.68及110.46；大樓價格指數分別為108.47、109.60及110.61；公寓價格指數分別為100.94、99.67及101.26，與去年同期相較，全市、大樓及公寓指數皆呈現上漲趨勢。其中台北大學特定區去年第四季指數高達120.1，創下全市實價登錄以來最高點。

地政局說明，由於不動產具高總價、高異質性，若單純以「平均價格」判斷市場趨勢，可能會因成交區域或產品類型不同，導致統計盲點。住宅價格指數為設定各區、各類型平均且具代表性的「標準住宅」，納入實價登錄房價及均質化條件，化作標準值100，得出各期標準住宅價格變動，有助觀察實際房價走勢。

淡水區去年11月指數為106.08，新店區及汐止區去年12月指數分別為105.07及107.46，皆為近5年高點；而中和、永和及樹三鶯區去年11月指數分別為111.66、119.45；板橋土城、三重蘆洲及新莊區去年12月指數分別為108.66、108.72、110.94，皆達實價登錄統計數據以來高點，顯示新北交易熱絡區域的住宅市場價格持穩發展。

另在整體開發區部分，去年第4季淡海新市鎮指數為107.93，較上季上漲1.26%，達近5年來高點，較去年同期也上漲7.50%；而台北大學特定區、林口新市鎮指數分別為120.10、107.55，較上季上漲0.59%、3.24%，較去年同期上漲6.47%、5.38%，皆達實價登錄以來高點，其中北大特區更是創下全市歷史新高。

地政局分析，整體開發區因具房價優勢且生活機能陸續到位，持續吸引人口移入，帶動區域住宅價格平穩上漲；住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，北大特區屬重劃區，結構完整，且機能不斷提升，大量人口遷入，近年又有捷運三鶯線通車誘因，房價持續上升，同時也帶動樹三鶯地區房市。

地政局補充，各捷運線指數也多呈現上漲，板南線(板橋段)、板南線(土城段)、新店線及環狀線去年第四季指數分別為105.70、107.53、109.89及106.01，皆達近5年來高點；中和永和線、三重新莊線及三重蘆洲線指數分別為110.43、107.24、104.12，皆達實價登錄以來高點，淡水線雖相對走弱，但長期走勢持穩，顯示整體捷運站周邊地區因有優異交通條件優勢，房價支撐力道仍強。