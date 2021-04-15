快訊

輝瑞疫苗將獲陸緊急授權 台商最快5月底有望自費施打

潛艦國造引國際情報戰 韓籍工程師疑遭「外力」施壓將分批離境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鶯歌陶博館國際雙年展 展出109件高水準創作

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
沙泥亞Estonia「二」波浪線條的基底，近乎平行絲絲垂線，展現令人著迷的浪漫優雅。記者張睿廷／攝影
沙泥亞Estonia「二」波浪線條的基底，近乎平行絲絲垂線，展現令人著迷的浪漫優雅。記者張睿廷／攝影

新北市鶯歌陶瓷博物館主辦的「2020台灣國際陶藝雙年展」為「作品競賽」，收到來自58個國家共732件作品，為自2004年開辦16年以來收件最多，最終選出109件來自全球的高水準作品於陶博館展出至5月9日，歡迎有興趣的人把握時間參觀。

陶瓷是耐人尋味的材質，藝術家運用不同技術，挑戰陶瓷的各種可能變化，有的呈現陶瓷的輕盈與脆弱，有的展現穩重與簡樸的樣貌，震撼你的視覺感官。

這次雙年展中最「輕」的作品為金獎「NWC1904」，來自日本的陶藝家加藤直樹將棉繩浸至瓷土後，掌握可折彎與定型的時間點，將棉繩組裝出繁複具韻律感的細緻作品，重量僅有3公克，即使隔著玻璃罩觀賞，都令人忍不住屏息，彷彿一呼吸就會讓作品碎裂，引起參觀民眾廣泛地討論。擔任決賽評審的英國皇家藝術學院陶瓷與玻璃系榮譽教授Martin Smith都忍不住驚嘆其精巧：「好像長久凝視都有可能摧毀它。」

來自愛沙泥亞的Estonia以「二」入選本屆陶藝雙年展，作品基底運用紙黏土形塑波浪線條，混用玻璃、釉藥隨意熔解在其上，近乎平行絲絲垂線，如雨落在波濤洶湧的海上，仿佛時間在此刻暫停流逝，展現令人著迷的浪漫優雅。特別獲得評審法國瓦洛里馬涅利陶瓷博物館榮譽策展顧問Sandra Benadretti-Pellard評審推薦獎。

而同樣獲入選的臺灣新銳陶藝家丁有彧的「現代化－社會結構－共生」則顯出強烈的對比，以雕塑土塑造出巍然的形體，詳看則是「鼎」的形象解構，整體重達300公斤，站在作品前就感受到陶瓷堅實有力的質地，特別的是，表面敷上仿青銅器的釉彩，常有民眾好奇發問：「這真的是陶瓷不是金屬嗎？」

陶博館館長吳秀慈表示，「台灣國際陶藝雙年展」自2004年首度舉辦至今已邁入第8屆，成為國際間陶藝交流的重要平台，近日在台掀起旋風的日本藝術家奈良美智，就曾於2018雙年展受邀展出8件陶藝作品。

「2020臺灣國際陶藝雙年展」共收到來自58個國家共732件作品，為自2004年開辦16年以來收件最多，最終選出109件來自全球的高水準作品於陶博館展出至5月9日，歡迎有興趣的人把握時間參觀。

陶藝 日本

延伸閱讀

廚房龍頭也可以很時尚 馬卡龍色系水龍頭為廚房注入新活力

SWATCH獨步全球表壇！打造史上第一款生物陶瓷Next腕表

造型湯圓、超萌周邊！ 首間「天竺鼠車車聯名店」搶先看

彰化縣拚全年垃圾減量5千噸 未達標鄉鎮優先破袋檢查

相關新聞

台北電台挨轟公器私用 柯文哲坦承：這不對 要有處分

台北市政府公營的台北廣播電台，遭爆頻找台灣民眾黨黨員上節目，昨天還找民眾黨屏東縣東港服務處主任葉信興大聊選舉，柯市府遭質...

獼猴出沒新店社區民眾困擾 動保處教多種驅離方式

新北市新店區華城特區近期不時有台灣獼猴出沒，動保處於4月13日在華城特區辦理獼猴驅離講座，向社區居民宣導台灣獼猴危害防治...

在地廟宇和北市內湖警合辦捐血活動 3小時逾300人響應

台北市內湖區瑞光路上的洲子福德廟，今日與內湖分局警友會和西湖派出所合作，在廟前廣場舉辦捐血送禮卷的活動。活動僅一天，但現...

故宮國寶變教具箱進校園 榮獲世界知名德國iF設計大獎

故宮「移動博物館」世界發光！故宮南院以典藏為基礎，與頑石生活合作規畫「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」及「收...

新北住宅價格指數上漲 這一區創歷史新高

新北市地政局公布去年第四季期住宅價格指數，10月至12月全市價格指數分別為108.81、109.68及110.46；大樓...

鶯歌陶博館國際雙年展 展出109件高水準創作

新北市鶯歌陶瓷博物館主辦的「2020台灣國際陶藝雙年展」為「作品競賽」，收到來自58個國家共732件作品，為自2004年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。