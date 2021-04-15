鶯歌陶博館國際雙年展 展出109件高水準創作

新北市鶯歌陶瓷博物館主辦的「2020台灣國際陶藝雙年展」為「作品競賽」，收到來自58個國家共732件作品，為自2004年開辦16年以來收件最多，最終選出109件來自全球的高水準作品於陶博館展出至5月9日，歡迎有興趣的人把握時間參觀。

陶瓷是耐人尋味的材質，藝術家運用不同技術，挑戰陶瓷的各種可能變化，有的呈現陶瓷的輕盈與脆弱，有的展現穩重與簡樸的樣貌，震撼你的視覺感官。

這次雙年展中最「輕」的作品為金獎「NWC1904」，來自日本的陶藝家加藤直樹將棉繩浸至瓷土後，掌握可折彎與定型的時間點，將棉繩組裝出繁複具韻律感的細緻作品，重量僅有3公克，即使隔著玻璃罩觀賞，都令人忍不住屏息，彷彿一呼吸就會讓作品碎裂，引起參觀民眾廣泛地討論。擔任決賽評審的英國皇家藝術學院陶瓷與玻璃系榮譽教授Martin Smith都忍不住驚嘆其精巧：「好像長久凝視都有可能摧毀它。」

來自愛沙泥亞的Estonia以「二」入選本屆陶藝雙年展，作品基底運用紙黏土形塑波浪線條，混用玻璃、釉藥隨意熔解在其上，近乎平行絲絲垂線，如雨落在波濤洶湧的海上，仿佛時間在此刻暫停流逝，展現令人著迷的浪漫優雅。特別獲得評審法國瓦洛里馬涅利陶瓷博物館榮譽策展顧問Sandra Benadretti-Pellard評審推薦獎。

而同樣獲入選的臺灣新銳陶藝家丁有彧的「現代化－社會結構－共生」則顯出強烈的對比，以雕塑土塑造出巍然的形體，詳看則是「鼎」的形象解構，整體重達300公斤，站在作品前就感受到陶瓷堅實有力的質地，特別的是，表面敷上仿青銅器的釉彩，常有民眾好奇發問：「這真的是陶瓷不是金屬嗎？」

陶博館館長吳秀慈表示，「台灣國際陶藝雙年展」自2004年首度舉辦至今已邁入第8屆，成為國際間陶藝交流的重要平台，近日在台掀起旋風的日本藝術家奈良美智，就曾於2018雙年展受邀展出8件陶藝作品。

「2020臺灣國際陶藝雙年展」共收到來自58個國家共732件作品，為自2004年開辦16年以來收件最多，最終選出109件來自全球的高水準作品於陶博館展出至5月9日，歡迎有興趣的人把握時間參觀。