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新北庇護好生活購物 消費抽價值約6萬黃金
新北勞工局促進庇護工場消費買氣，即日起至11月1日止，只要到新北市庇護工場實體通路或新北市庇護工場網路商城，單筆消費滿399元即可獲得抽獎券1張，最高可抽到黃金條塊一台兩，價值約6萬多元。
新北勞工局長陳瑞嘉說，今年首度推出「新北庇護好生活購物節」，推出豐富居家生活用品，包括手作藝品、手工皂系列、美味生活零食點心、環保餐具以及節能風扇系列等，民眾購買生活用品時，也可支持庇護工場。
勞工局表示，單筆消費滿399元即可獲得抽獎券1張，滿798元可獲得2張，買越多中越多，今年頭獎為黃金條塊一台兩，其餘還有郵輪跳島雙人遊、iPhone 12 Pro、百貨公司千元禮券。
陳瑞嘉指出，除了抽獎外，勞工局即日起至5月15日在Yahoo奇摩、PChome、露天拍賣及蝦皮4大電商平台，加碼消費「滿500元以上現折150元」，歡迎民眾下單購買。
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