台北電台挨轟公器私用 柯文哲坦承：這不對 要有處分

台北市政府公營的台北廣播電台，遭爆頻找台灣民眾黨黨員上節目，昨天還找民眾黨屏東縣東港服務處主任葉信興大聊選舉，柯市府遭質疑違反行政中立、「赤裸裸濫用公家資源。」市長柯文哲今表示，這的確不對，「是非對錯我們很清楚，已通知觀傳局處分。」觀傳局表示，先暫停該主持人錄製及播送，未來也會針對節目內容改進。

台北廣播電台遭爆頻找民眾黨員上節目，找過的來賓，包含民眾黨立院黨團總召邱臣遠、立委蔡壁如、民眾黨東港服務處主任葉信興、民眾黨發言人楊寶楨、北黨部副主委陳宥丞等人，這次找葉信興上節目還大聊民眾黨選舉。

北市觀光傳播局說，市府立場絕對謹守分際，並未邀特定政黨、政治人物上節目。局長劉奕霆說，節目除邀請市府首長宣導與市民相關政策，也曾邀各黨人士談論時事，未來觀傳局將更嚴謹檢視節目規劃，提供民眾更優質及多元的內容。

柯文哲說，台北電台是公家電台，不是商業電台，公家電台還是有一定的黨政分際，「是非對錯很清楚，他已經叫觀傳局，這種情形要處理」。柯文哲說，是非對錯還是曉得，這是不對的，他已經要求觀傳局長劉奕霆處理。

媒體追問，要怎麼處理？柯文哲說，看要暫停？還是警告？總是要有處分， 至少市府態度還是要表明清楚，是非對錯有一定的標準，公家電台有公家電台的標準。觀傳局已先暫停主持人的錄製及播送，未來也會針對節目內容一一改進。