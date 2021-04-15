批民進黨反核喊爽的 柯文哲籲講清楚解決方案

台北市長柯文哲近日頻對核能議題發聲，他今天表示，民進黨的能源計畫讓他滿頭問號，呼籲應將能源計畫以及核四不蓋了後續要如何處理講清楚，不要每天「喊爽的」。

柯文哲日前接受議員苗博雅質詢時，對於核四公投案「您是否同意核四啟封商轉發電？」表示他「基本上反對」，但應先將後續能源計畫講清楚，否則僅是陷入意識形態爭論。

昨天他再度透過臉書發布影片表示，核四議題過去40年紛紛擾擾，花了快新台幣3000億元卻一度電都沒發，況且核一、核二、核三應如何處理，不是「支持」或「反對」就可解決。

柯文哲指出，民進黨蔡政府提出的2025年非核家園計畫明顯有問題，因天然氣儲存期限短，若遇到颱風、船進不來，台灣的能源恐怕會變得不確定，這是國安危機。

他質疑，蔡政府目標2025年電力結構為燃煤30%、燃氣50%、再生能源20%，但再生能源現在僅占總發電量5.8%，核電一停掉，發電缺口要如何處理，難道真的要用愛發電。

柯文哲今天與中正區里長市政座談前接受媒體聯訪，他再度強調，核四要蓋下去很困難，但若要停掉，反核的民進黨應該講清楚，台電的財務、核廢料、能源問題如何處理，而不是每天「喊爽的」。

媒體追問能源問題要如何解決，柯文哲說，還是要務實，蔡政府的能源計畫讓他滿頭問號，再生能源要提升到20%沒有想像中那麼容易，還有燃氣占發電量50%會讓電價上漲，並讓台灣的發電變得很不穩定；應把實際解決方法講出來，不要去講些虛無縹緲的東西。

此外，對於日本決定2年後開始將福島第一核電廠產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，柯文哲認為，日本政府只是丟個風向球出來看各界會怎麼反應，不只台灣，韓國、中國、美國也都會關切，如果是他會要求日本以科學證據說明為什麼稀釋後的核廢水是無害的。