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台北電台屬公營卻頻邀民眾黨惹議 議員要求提專案報告

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北廣播電台為公營廣播電台，由台北市觀光傳播局轄管，屬於公務預算經營，近日被爆近來頻繁找台灣民眾黨的黨員上節目。記者潘才鉉／攝影
台北廣播電台為公營廣播電台，由台北市觀光傳播局轄管，屬於公務預算經營，近日被爆近來頻繁找台灣民眾黨的黨員上節目。記者潘才鉉／攝影

由台北市觀光傳播局轄管的台北廣播電台，為公營廣播電台，屬於公務預算經營，近日爆出頻繁找台灣民眾黨的黨員上節目，今日市議會舉行教育委員會，議員提議有關台北電台的預算應提專案報告，並決定4月22日將安排觀傳局的工作報告兼台北電台專案報告。

台北廣播電台使用的是市府預算經營，在其官網的節目介紹寫道鼓勵公民參與，以專業人士及公民團體與主持人對談為主等，如今卻頻繁邀請民眾黨人上節目，曾邀請民眾黨屏東縣東港服務處主任葉信興、民眾黨立委邱臣遠與蔡壁如、民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨台北黨部副主委陳宥丞等人。

對此，台北市長柯文哲在今早受訪表示，台北電台是公家的電台，還是要有一定的黨政分際，已經和觀傳局說這種情形要處理。

台北市議員許淑華今也在教育委員會中表示，台北廣播電台是政府所提供的一個平台，卻陸續找民眾黨上節目，不能讓台北電台淪為政治場域和工具，建議台北電台提出專案報告，供教育委員會的委員審查。經召集人討論後確定將在4月22日安排觀傳局的工作報告兼台北電台專案報告。

台灣民眾黨 觀傳局 北市

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