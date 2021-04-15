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新北巿樹林區百年榕樹 名字等你來取
新北市高灘處為樹林區人氣景點沐心池百年榕樹舉辦命名活動，自19日正式開跑，至5月2日前民眾可為樹名發想投稿，前10名進入第2階段民眾票選，從5月20日至6月6日止，票數前3名可把Apple Watch帶回家。
高灘處去年就曾舉辦過命名活動，當時為新北大都會公園堤坡滑梯命名，這次則是沐心池百年榕樹。沐心池今年1月正式對外開放，除雙林步道和能眺望大漢溪的躺椅外，旁邊還有這棵樹齡破百年的榕樹，不少遊客都會在樹下乘涼小歇。
命名活動共分兩階段，首階段樹名發想投稿，時間自19日至5月2日止，遴選為前10名可進第2階段民眾票選，時間自5月20日至6月6日止，活動兩階段皆有機會獲得獎品，其中票數前3名，還能把Apple Watch帶回家。
想朝聖大樹的民眾，沐心池位於樹林區館前路旁，驅車前往可在柑園河濱公園停車步行約400公尺即抵達。
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