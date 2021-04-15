快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北巿樹林區百年榕樹 名字等你來取

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市樹林區沐心池旁的百年榕樹。圖／新北市高灘處提供
新北市樹林區沐心池旁的百年榕樹。圖／新北市高灘處提供

新北市高灘處為樹林區人氣景點沐心池百年榕樹舉辦命名活動，自19日正式開跑，至5月2日前民眾可為樹名發想投稿，前10名進入第2階段民眾票選，從5月20日至6月6日止，票數前3名可把Apple Watch帶回家。

高灘處去年就曾舉辦過命名活動，當時為新北大都會公園堤坡滑梯命名，這次則是沐心池百年榕樹。沐心池今年1月正式對外開放，除雙林步道和能眺望大漢溪的躺椅外，旁邊還有這棵樹齡破百年的榕樹，不少遊客都會在樹下乘涼小歇。

命名活動共分兩階段，首階段樹名發想投稿，時間自19日至5月2日止，遴選為前10名可進第2階段民眾票選，時間自5月20日至6月6日止，活動兩階段皆有機會獲得獎品，其中票數前3名，還能把Apple Watch帶回家。

想朝聖大樹的民眾，沐心池位於樹林區館前路旁，驅車前往可在柑園河濱公園停車步行約400公尺即抵達。

延伸閱讀

樂金有望代工Apple car「非常接近簽約」鴻海奪訂單添變數

Mac、iPhone 5折起！新光三越南西限時3天Apple特賣會

消息指稱蘋果打造結合鏡頭設計的新款Apple TV 以及可結合iPad使用的喇叭

億分之一機會！iPhone「歪蘋果」 手機身價翻3倍賣7.7萬

相關新聞

新北巿樹林區百年榕樹 名字等你來取

新北市高灘處為樹林區人氣景點沐心池百年榕樹舉辦命名活動，自19日正式開跑，至5月2日前民眾可為樹名發想投稿，前10名進入...

亮麗橘世代／退休校長福山墾荒 農園種原味

新北市烏來最南端的福山部落，住的幾乎都是泰雅族人，75歲黃美玲落腳在此經營「福山農園」。14年前她從福山國小校長一職退休...

垃圾車宣傳換她 黃珊珊：正常

台北市議員王鴻薇指出，台北市垃圾車廣播錄音原本有配合市長柯文哲或市府首長宣傳市政，但近來竟悄悄換成副市長黃珊珊，她批評市...

包租代管 北市仍六都墊底

北市府去年3月起推第二期包租代管，由於有2萬2500元租金上限，去年9月底只媒合119件，市府檢討後調整上限為3萬900...

三重長照園區 周邊街廓推更新

新北市要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，但周邊土地多是簡陋工廠等，新北都更處昨公告劃定周邊4公頃街廓為...

爭取前瞻改善淡水觀海路 議員籲評估

新北市喊出「淡水亮點計畫」，改善老街中正路、台2乙線到漁人碼頭周邊環境，目前已階段性達成，但漁人碼頭通往沙崙海水浴場、輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。