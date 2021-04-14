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天橋上的魔術師解析！戲春大稻埕系列活動4月17日開跑

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，雖然戲春大稻埕辦理很多年，但今年尤其相對完整呈現，結合公私部門一起推動。記者潘才鉉／攝影
台北市副市長蔡炳坤表示，雖然戲春大稻埕辦理很多年，但今年尤其相對完整呈現，結合公私部門一起推動。記者潘才鉉／攝影

大稻埕創意街區發展協會以大稻埕無圍牆博物館概念串聯地方舉辦「戲春大稻埕」，將於4月17日起開始一連串的活動，「戲春大稻埕」舉辦至今已第5年，去年因疫情影響停辦，今年則添加更多活動內容，尤其是近期收視爆棚的《天橋上的魔術師》，以中華商場為背景的年代，4月18日則有「解凍天橋上的魔術」講座，邀請到真正在中華商場生活過台北地下街主席盧寶鐘來分享兒時記憶，

台北市副市長蔡炳坤表示，雖然戲春大稻埕辦理很多年，但今年尤其相對完整呈現，結合公私部門一起推動，2021年是對大稻埕很重要的文協百年，新文化運動在講述理念時，也常用戲劇的方式傳遞。大稻埕有戲窟之稱，如此向這樣的文化致敬及傳承是很棒的事情。此外，10月17日的文協百年大活動，目前市府也和中央討論，希望能夠將整個活動辦好，相關活動細節的內容將陸續公布。

台北市議員陳炳甫表示，他從小在大稻埕長大，後來服務在地的過程中，常常看到很多事情看起來稀鬆平常，但總是在剎那間就消失了，戲曲文化更是，原本有13座戲院、劇院，但現在除了公部門的大稻埕戲苑，還有大稻埕創意街區發展協會努力推廣戲春大稻埕，攜手一同把戲劇能量灌注至民間、教育和各方單位。

大稻埕創意街區發展協會理事長周佩蓉表示，辦理第五年的戲春大稻埕，今年辦理了一系列的活動，尤其在5/8、5/9活動最後兩天，從早上到下午，我們打開了大稻埕15個後花園秘境，邀請掌中戲、舞蹈還有大稻埕戲苑藝研班師生如黃梅調、京劇身段、歌仔戲、胡琴、南管元素結合老屋天井、咖啡廳、老餅鋪、老屋旅館、酒館、騎樓…等，讓大家如遊樂園一般在大稻埕這個有如穿越時空的魔幻場地感受戲劇魅力。

台北霞海城隍廟管理人陳文文表示，看得見的建築帶著不同的故事及歷史，更重要的是在這裡的人傳承著記憶及幫忙著把在地的許多無形文化保留下來、推廣出去，。

戲春大稻埕4月17日至5月9日將舉辦「偶戲人生-手作布袋戲特展」，本次展出作品為賴泳廷雕刻傳統布袋戲偶頭所創作的角色，將所遇到的人刻成戲偶同時編織故事呈現，用戲偶記錄人生際遇，也記錄著他的掌中人生。4月17日下午還有「一代大醫黃玉階」紀錄片放映，介紹黃玉階醫師如何從醫者到經營豆醬店，且秉持著樂善好施的精神成立至善堂，還有在那封閉年代裡解纏足做社會改革運動。

另外，近期收視爆棚的《天橋上的魔術師》，以中華商場為背景的年代，4月18日則有「解凍天橋上的魔術」講座，邀請到真正在中華商場生活過台北地下街主席盧寶鐘來分享她的兒時記憶，她的父親經營古玩舊貨支撐起家庭開銷。中華商場拆遷後，居民紛紛四處尋覓地點生根，地下街就是其中一個居所。地下街與中華商場特殊關連，將由她娓娓道來。

大稻埕 中華商場 天橋上的魔術師

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