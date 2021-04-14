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抗旱不限中南部 侯友宜：不缺水也不能浪費

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）提醒仍要節水。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜（左）提醒仍要節水。記者張哲郢／攝影

全台水情緊繃，雙北因翡翠水庫蓄水量尚足，至少能正常供水到7月，但新北市長侯友宜今日受訪表示，不能因為雙北蓄水量足就浪費水，市民仍要節約用水避免浪費。

去年整年沒颱風，新北市在10月責成水利局成立旱災災害應變小組，全面盤點新北市轄內水庫、水井、水資源回收中心及臨時供水站，針對未來可能的旱象擬定配套措施。

侯友宜表示，抗旱是國家大事，中南部現在水情告急，雙北就算供水情況正常，也不能隨便浪費，因為沒有人知道旱象會持續多久。

侯友宜指出，旱象不分民生或經濟用水，產業用水量非常大，希望民眾一同共體時艱，齊心抗

水利局長宋德仁說，目前翡翠水庫蓄水量約75％，每日提供約81萬噸，其中包含20噸送往桃園，整體情況算樂觀，未來若遇旱象也會準備409處臨時供水站，即便在水情有所提升下也會做好規畫。

翡翠水庫 侯友宜

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