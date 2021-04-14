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淡水觀海路人行道老舊不堪 新北有意爭取前瞻改善

聯合報 / 記者張哲郢江婉儀／新北即時報導
淡水觀海路人行道年久失修，相當不美觀。圖／新北市養工處提供
淡水觀海路人行道年久失修，相當不美觀。圖／新北市養工處提供

新北市喊出「淡水亮點計畫」，改善中正路、台2乙線到漁人碼頭周邊環境，已階段性達成，但連接輕軌沙崙站的觀海路年久失修、多處破損，養工處希望爭取前瞻經費改善；地方議員認為，觀海路平時使用率低，為此特別申請前瞻，市府應謹慎評估效益。

新北市長侯友宜昨主持市政會議時表示，透過淡水亮點計畫加上淡海輕軌開通，多了4成人潮；周邊淡江大橋、淡海新市政二期、淡海輕軌二期、沙崙海水浴場變身樂園等重大建設也陸續進行，希望帶來不一樣風貌，讓淡水成為最適合居住的好地方。

淡水亮點計畫成功，讓沿線漁港再活化，不少店家都對改善有感；新北市議員陳偉杰認為，最大原因就是漁港變乾淨，在國內疫情趨緩下，人潮回歸帶動經濟，長期來看未來開通的交通建設能帶動北海岸整體發展。

作為漁人碼頭通往沙崙海水浴場、輕軌沙崙站的唯一道路，觀海路卻沒在淡水亮點計畫內，現況老舊不堪，也不符無障礙需求；養工處解釋，淡水亮點計畫當時以中正路、台2乙一帶跟漁港為主，因此觀海路不列在內。

為改善觀海路用路環境，養工處規畫新設透水鋪面改善人行道，臨海車道側邊也會畫停車格；當地亦為早期「清法戰爭滬尾戰役」遺址，未來會結合歷史意象重現在觀海路一帶。

觀海路道路寬約14.6公尺，單邊臨海側人行道約4到6公尺寬，改善工程預估經費約5千萬，目前正爭取內政部前瞻預算，可補助5成，初估下半年有機會動工，工期約180天。

但新北市議員鄭宇恩質疑，平時觀海路使用率低，為此申請前瞻預算，希望市府能評估改善後是否符合效益。

淡水 淡海輕軌

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