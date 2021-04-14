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捷運雙連站旁公園樟樹染介殼蟲 北捷：已噴藥

中央社 / 台北14日電

北市議員陳怡君指出，台北捷運帶狀公園有樟樹感染介殼蟲。北捷今天表示，雙連至民權西路站間帶狀公園，共12棵樟樹感染介殼蟲，已完成噴灑藥劑，將持續關注樟樹生長狀況。

民進黨籍台北市議員陳怡君指出，民眾近期發現捷運雙連站周邊正在施工，卻有多棵樟樹感染介殼蟲，經向台北捷運公司查證，受感染樟樹才剛種植，樹木還在契約保活期。

她表示，經民眾及時告知，立即通報北捷，北捷與承包商及工務局公園路燈工程管理處前往現場檢視，公園處提供專業意見後，針對已感染樟樹噴灑藥劑。

陳怡君說，北捷發包工程廠商可能未有樹木保護等專業，發生有多棵樟樹感染介殼蟲狀況後，公園處才能被動派員到場協助，呼籲各局處互相合作，共同防治樹木遭蟲害。

對此，北捷表示，雙連捷運線形公園有12棵樟樹感染介殼蟲，承包商是去年12月間依契約種植樹木，受感染樟樹種植處包含錦西街38巷、民生西路45巷側、無障礙電梯出口旁花台。

北捷指出，因公園工區非封閉式工地，分區施工完成後，可開放外界使用，會提醒民眾經過此處應注意，並持續關注樟樹生長狀況。

北捷表示，當初此批樟樹植栽進場時，檢視後未發現病蟲害，承包商也依契約執行樹木健康管理，經發生感染介殼蟲後，4月8日與承包商、公園處赴現場檢視，決定藥劑防治，承包商隔天完成噴灑。

北捷指出，捷運雙連站附近公園的樟樹感染介殼蟲危害，非褐根病害，後續若發現有樹木感染類似病蟲害，會洽詢相關專業團隊處理。

北捷 捷運 北市

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