新北推夜賞萬金杜鵑 白天晚上各有風情

新北市萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，為展現地方特色，新北市政府在萬里打造「萬金杜鵑基地」，不僅白天可賞花，市府更推出夜賞杜鵑活動，歡迎大家來領略日夜不同風情。

新北市農業局長李玟今天表示，萬金地區杜鵑花苗種植規模約30公頃，培育超過300種平地杜鵑品系，年產量約600萬株，主要提供全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗，產值逾新台幣1億元。

他指出，為打造地方農業特色，農業局自民國108年起與金山地區農會及當地杜鵑花農合作，著手打造「萬金杜鵑鄉」，迄今已在萬金地區主要道路沿線種植約10萬株在地杜鵑。更在萬里觀光公園打造百米花牆「萬金杜鵑基地」。

他表示，「萬金杜鵑基地」展示1萬2000株、多達36種品系平地杜鵑，除了白天賞花，許多隱身花徑的景觀布置讓人拍照拍不停外，晚上更推出夜賞杜鵑活動，讓民眾能悠閒漫步在燈飾所營造唯美氛圍中。

新北市農業局指出，「萬金杜鵑基地」展期即日起至5月10日為止，活動官網（www.wanjinazalea.com.tw）4月17日起會進行「三連抽」行銷活動，未來還會搭配「二媽回娘家」、「萬金溫泉季」及甘藷季、萬里蟹等在地重要活動，一起創造在地「萬金杜鵑」品牌的嶄新風貌。