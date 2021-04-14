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瑞芳鼻頭路口迴轉太危險 地方會勘盼能改善
瑞芳區鼻頭路與台二線道路口，因為迴轉180度，在去年底已完成路口的拓寬工程，減少許多會車的危險，但最近有居民反應，迴車時直行車因秒數差超越停等線，容易造成看不清對向車而相撞，為此新北市議員林裔綺服務處昨(13)日辦理會勘，希望能改善交通問題。
鼻頭里長王坤吉表示，這個路口尤其以鼻頭路往瑞芳方向的車輛，因為迴轉幅度大，常會與車速過快的對向車發生車禍，最近因為春夏季旅遊將迎接旺季，希望民代及市府公所單位能多多幫忙，協調出改善交通的專業對策，也請民眾前來鼻頭路口，迴轉的拋物線幅度大一些，以避免與上坡的車輛相撞。
新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，今天透過會勘，結論希望初步將鼻頭路的停等線往後移，避免與台二線迴轉下行的車輛相撞，另外路口轉彎黃線也需要畫設，台二線上的紅綠燈秒數也會再做調整，而中間隔擋迴轉的護欄，日後也會請東北角暨宜蘭海岸風景管理處協調改善，希望讓遊客、居民獲得交通安全上的保障。
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