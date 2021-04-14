淡水荒地廢屋變綠地 竿蓁綠家園完工啟用

新北市淡水區坪頂路51巷旁，現在是綠意盎然，但過去可是一塊閒置多年的空地，在經過新北市議員陳偉杰爭取以「新北綠家園」專案，並由淡水區公所執行整修工程，面積約1,300平方公尺，竿蓁林綠家園公園完工啟用，讓社區大樓林立的坪頂路兩旁，多了一處公園綠地。

市議員陳偉杰表示，原本這塊空地是國產署的國有地，裡頭還有一間破舊的小屋，因長期閒置，形成髒亂角落、雜草叢生，擔心會有治安問題，經新北市府違章拆除大隊先以新北美樂地專案拆除廢棄建物，後續由淡水區公所施作硬體工程，設置休閒步道、座椅及欄杆，及市府綠美化環境景觀處協助種植灌木草皮，將失落空間，轉變為開放舒心的街角綠地，提升都市鄰里風貌，提供更多綠地空間。

竿蓁里長王信崇以及居民都說，過去這裡都是大家不敢接近的髒亂點，現在改造過後，變成民眾能夠使用的公園綠地，還可以來這裡散步，做早操等等，非常的美觀。透過新北市議員陳偉杰與區公所爭取市府新北綠家園補助經費，將閒置公有土地，進行綠美化，提供市民更完善的休憩綠地，讓淡水朝宜居的健康城市邁進。