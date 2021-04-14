轉彎車阻車流 汐止吉林街上班時間禁左轉

汐止社后地區塞車問題難解，吉林街因為路不寬，再加上車流量很大，成了交通瓶頸，尤其水門交界處，因為，左轉車影響直行車流，造成回堵，所以，今(14)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，建議上班時間 7-9點，禁止左轉，讓交通更順暢。

環河里長杜璧娟說，吉林街早上上班時間很塞，雖然，道路拓寬了兩米但車流量還是很大，感謝議員張錦豪的協助，希望能夠將車流量進行分流，在台北市五分里先左轉，比較順暢，從吉林街往汐止方向才不會塞車。

市議員張錦豪指出，早上7到9點，吉林街車流量很多，再加上從台北市要往汐止方向，車子在水門這個路口要左轉常導致回導，連帶的出台北市的車流會卡住，成了交通瓶頸，所以，有跟台北市的里長溝通希望可以試辦三個月，在水門前路口早上7-9點禁止左轉，讓車流更順暢，同時也要求市府交通局有配套方案，在不能左轉的情況下，引導車子在前一個路口先左轉，或是等下個路口再轉，先進行宣導後，從下個月起試辦三個月。