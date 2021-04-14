快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

侯友宜：抗旱絕對是國家大事 盼共體時艱

中央社 / 新北14日電

水情吃緊，新北市水利局今天指出，新北整體用水雖樂觀，但應未雨綢繆。市長侯友宜表示，抗旱絕對是國家大事，關係民生與經濟用水，盼望全民共體時艱，因應極端氣候挑戰。

新北市政府今天舉行市政會議，水利局長宋德仁針對中南部缺水旱象、全台水情吃緊議題表示，目前供應大台北地區用水的翡翠水庫蓄水量約為75%，可安全供水至7月20日無虞；林口及泰山、五股區零星地點因地勢關係由桃園供水，目前採取夜間減壓供水措施。

宋德仁指出，去年10月就成立旱災災害應變小組，全面盤點新北市轄區水資源回收中心及臨時供水站，並已針對未來旱象超前部署，擬定配套措施，讓有需要的市民或廠商可以接洽取用。

新北市環保局長程大維表示，配合4月22日「世界地球日」主題為Restore Our Earth（修復我們的地球），發起「新北倡議我願意」網路活動，邀民眾拍攝照片或影片，象徵對地球許下承諾，支持「氣候行動、清淨大地、減塑一起來、簡單生活不浪費」。

程大維說，關注極端氣候對環境的挑戰已經是顯學，只要每個人都從小細節做起，也能為修復地球帶來大能量。

侯友宜表示，抗旱絕對是國家大事，不僅攸關民生用水，也是經濟用水的大事，會影響到科技產業等；若旱象遲未解決，經濟恐受嚴重衝擊，盼民眾共體時艱，一起抗旱節約用水。

侯友宜指出，「碳排不歸零，人類就歸零」，這是全人類當前面臨一大挑戰，市府提出氣候願景、2023年新北成為無煤城市、成立氣候變遷及能源對策委員會，提出減緩及調適等作為，都是響應全球低碳行動，盼望落實氣候行動、減塑或簡單生活。

侯友宜 抗旱

延伸閱讀

忍膝傷宣誓就任 新北觀旅局長張愛晶：全力以赴

太魯閣號事故捐款 侯友宜盼100%用在傷亡者身上

影／新北4區段邊坡沒裝監測警示 侯友宜要台鐵加速改進

影／太魯閣捐款用途引議論 侯友宜稱全力配合中央

相關新聞

金山絕美「波浪路」辦路跑 明開放報名

新北市金山區的磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪街」，常吸引...

新北推夜賞萬金杜鵑 白天晚上各有風情

新北市萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，為展現地方特色，新北市政府在萬里打造「萬金杜鵑基地」，不僅白天可賞花，市府更推出...

忍膝傷宣誓就任 新北觀旅局長張愛晶：全力以赴

新北市府觀光旅遊局長張愛晶今天宣誓就任，市長侯友宜期勉借重她的傳播行銷專長，推廣新北觀光山海美景。日前膝傷動刀的張愛晶說...

垃圾車廣播變黃珊珊錄音檔遭質疑 北市府：宣導防疫

台北市議員王鴻薇質疑，北市垃圾車廣播錄音改為副市長黃珊珊，這是濫用市政資源拉抬聲勢。北市府發言人陳智菡說，黃珊珊錄音檔是...

北市義警大隊搬家了！ 進駐萬華長沙街今落成啟用

創立至今53年的台北市義勇警察大隊，從台北市中正區中華路二段281號搬遷至萬華區長沙街二段169號，今天下午由市長柯文哲...

三重銀新未來城年底前招商 周邊老舊建物啟動都更

新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，周邊環境卻十分窳陋，新北市都更處今公告劃定三重區五華街57巷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。