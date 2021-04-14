侯友宜：抗旱絕對是國家大事 盼共體時艱

水情吃緊，新北市水利局今天指出，新北整體用水雖樂觀，但應未雨綢繆。市長侯友宜表示，抗旱絕對是國家大事，關係民生與經濟用水，盼望全民共體時艱，因應極端氣候挑戰。

新北市政府今天舉行市政會議，水利局長宋德仁針對中南部缺水旱象、全台水情吃緊議題表示，目前供應大台北地區用水的翡翠水庫蓄水量約為75%，可安全供水至7月20日無虞；林口及泰山、五股區零星地點因地勢關係由桃園供水，目前採取夜間減壓供水措施。

宋德仁指出，去年10月就成立旱災災害應變小組，全面盤點新北市轄區水資源回收中心及臨時供水站，並已針對未來旱象超前部署，擬定配套措施，讓有需要的市民或廠商可以接洽取用。

新北市環保局長程大維表示，配合4月22日「世界地球日」主題為Restore Our Earth（修復我們的地球），發起「新北倡議我願意」網路活動，邀民眾拍攝照片或影片，象徵對地球許下承諾，支持「氣候行動、清淨大地、減塑一起來、簡單生活不浪費」。

程大維說，關注極端氣候對環境的挑戰已經是顯學，只要每個人都從小細節做起，也能為修復地球帶來大能量。

侯友宜表示，抗旱絕對是國家大事，不僅攸關民生用水，也是經濟用水的大事，會影響到科技產業等；若旱象遲未解決，經濟恐受嚴重衝擊，盼民眾共體時艱，一起抗旱節約用水。

侯友宜指出，「碳排不歸零，人類就歸零」，這是全人類當前面臨一大挑戰，市府提出氣候願景、2023年新北成為無煤城市、成立氣候變遷及能源對策委員會，提出減緩及調適等作為，都是響應全球低碳行動，盼望落實氣候行動、減塑或簡單生活。