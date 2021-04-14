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石門封溪護漁成果豐 製作地圖助親溪教育

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區公所特別編製了一張老梅溪的封溪護漁地圖，將老梅溪中的原生魚、蝦、蟹等各種生態介紹。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所特別編製了一張老梅溪的封溪護漁地圖，將老梅溪中的原生魚、蝦、蟹等各種生態介紹。 圖／紅樹林有線電視提供

石門老梅溪封溪護漁超過十年，在106年開放限時段、指定溪段垂釣，至今護漁成果相當豐碩，為了帶給喜愛戶外親溪活動的民眾正確的護溪概念，石門區公所特別編製了一張老梅溪的封溪護漁地圖，要將老梅溪中的原生魚、蝦、蟹等各種生態介紹，期盼在大家一起守護生態下，老梅溪能夠生生不息。

石門區長林俊宏說，石門區老梅溪封溪護漁超過十年，更進行了為期三年的生態調查，近來石門區公所團隊想著，做了這麼久的護漁以及生態研究，是不是可以製作一份摺頁或是地圖讓更多人認識老梅溪，因此有了老梅溪封溪護漁地圖，要透過地圖展現多年來護漁的成果，也希望將正確的護漁資訊帶給喜愛溪邊活動的民眾。

老梅溪在封溪護漁之後成果相當好，不過由於無差別的護漁，不僅是老梅溪原生魚受到保護，外來種的魚類數量也日益攀升，因此在106年開放釣友限時段與範圍垂釣，資訊全都展示在地圖中，目的是希望達到正確的親溪教育。

石門區長林俊宏指出，地圖採雙面印刷，背面資訊充滿教育意涵，有清楚的照片教導民眾辨識魚種以及甲殼類、兩棲類與鳥類，更加點出老梅溪的生態隱憂，期待透過地圖要帶給喜愛親近生態與溪流的民眾，共同來老梅溪親溪遊玩並且也帶有護溪意識，要讓老梅溪的生態生生不息。

護漁 石門

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