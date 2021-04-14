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垃圾車廣播變黃珊珊錄音檔遭質疑 北市府：宣導防疫

中央社 / 台北14日電
北市副市長黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
北市副市長黃珊珊。圖／聯合報系資料照片

北市議員王鴻薇質疑，北市垃圾車廣播錄音改為副市長黃珊珊，這是濫用市政資源拉抬聲勢。北市府發言人陳智菡說，黃珊珊錄音檔是為宣導防疫內容，並非選舉考量。

國民黨籍台北市議員王鴻薇今天指出，垃圾車廣播錄音過去幾乎是由市長柯文哲錄音宣導市府政策，但近期垃圾車廣播忽然改成黃珊珊錄音，質疑濫用市政資源，拉抬黃珊珊個人聲勢，是否提前為選舉鋪路？

王鴻薇說，利用垃圾車廣播宣導市府政策或防疫宣導是件好事，但要宣導政策，為何不是發放柯文哲的廣播錄音檔。黃珊珊傳出可能參選下一屆台北市長，這是否濫用行政資源。

對此，陳智菡表示，市民最近聽到黃珊珊的垃圾車廣播錄音，是針對防疫宣導內容，且市長柯文哲去年4月間也曾錄製，因柯文哲與黃珊珊為北市防疫正、副指揮官，輪流錄音，協助宣導政策很正常，並非選舉考量。

陳智菡說，垃圾車廣播錄音是北市府宣導市政的管道，且開放各局處申請，從民國104年至今年4月，有不同局處申請，共28件，內容從主計處人口普查宣導、警察局防詐騙宣導、公費流感疫苗接種等。

環保局環境清潔管理科科長黃寬助指出，因考量防疫政策宣導需求，邀請北市防疫應變會議副指揮官黃珊珊錄音，從3月19日到4月12日，向市民提醒加強防疫，且市府很多局處也會透過垃圾車宣導政策像主計處、財政局等，目前正等候簽准。

北市 黃珊珊 垃圾車

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