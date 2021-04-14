快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忍膝傷宣誓就任 新北觀旅局長張愛晶：全力以赴

中央社 / 新北14日電
TVBS新聞台前主播張愛晶就任新北觀旅局長。圖／翻攝張愛晶臉書
TVBS新聞台前主播張愛晶就任新北觀旅局長。圖／翻攝張愛晶臉書

新北市府觀光旅遊局長張愛晶今天宣誓就任，市長侯友宜期勉借重她的傳播行銷專長，推廣新北觀光山海美景。日前膝傷動刀的張愛晶說，感謝團隊打下基礎，在家人支持下將全力以赴。

新北市府7日宣布，曾是媒體人的張愛晶為新任觀光旅遊局長，原觀旅局長張其強升任市府副秘書長。人事命令9日生效，張愛晶也已經到市府就職。

市府人事處表示，依據宣誓條例，直轄市政府首長、委員及其所屬各機關首長，應依照條例宣誓。因特殊情形先行任事者，應於3個月內補行宣誓。

新北市府今天在市政會議前，舉行張愛晶的宣誓典禮。因為膝蓋受傷動手術的張愛晶，拄著拐杖走路，舉手完成宣誓，由侯友宜監誓後合影。

侯友宜表示，市府觀光旅遊局在前任局長張其強任內，已長時間打下良好基礎；張其強曾任市長辦公室主任、新聞局長等，去年疫情嚴峻時，努力推廣新北各項旅遊活動創下佳績，所以升任副秘書長統合各局處的業務，推動市政。

侯友宜說，希望借重張愛晶在傳播管理的能力，以創新思維行銷新北市的生活美學、文化、觀光、休閒、與具有山海特色的小旅行，吸引民眾到新北市旅遊，甚至定居成為市民。

張愛晶為中山大學傳播管理研究所碩士，歷任記者、主播，曾是實踐大學兼任講師。對於侯友宜期許她「責任重大，一棒接一棒繼續傳承」，張愛晶與媒體茶敘時表示，不清楚是誰推薦，她之前也與侯友宜沒有很深的淵源，在接到徵詢電話後，因家人的支持將全力以赴。

張愛晶說，已經拜訪部分市議員，也將儘速進入狀況迎接即將到來的市議會定期大會，因為膝蓋受傷需要6星期復原，她將運用理論與實務經驗，行銷新北。

侯友宜

延伸閱讀

太魯閣號事故捐款 侯友宜盼100%用在傷亡者身上

影／新北4區段邊坡沒裝監測警示 侯友宜要台鐵加速改進

影／太魯閣捐款用途引議論 侯友宜稱全力配合中央

蔡英文還沒打疫苗 侯友宜：首長帶動效果有限

相關新聞

金山絕美「波浪路」辦路跑 明開放報名

新北市金山區的磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪街」，常吸引...

新北推夜賞萬金杜鵑 白天晚上各有風情

新北市萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，為展現地方特色，新北市政府在萬里打造「萬金杜鵑基地」，不僅白天可賞花，市府更推出...

忍膝傷宣誓就任 新北觀旅局長張愛晶：全力以赴

新北市府觀光旅遊局長張愛晶今天宣誓就任，市長侯友宜期勉借重她的傳播行銷專長，推廣新北觀光山海美景。日前膝傷動刀的張愛晶說...

垃圾車廣播變黃珊珊錄音檔遭質疑 北市府：宣導防疫

台北市議員王鴻薇質疑，北市垃圾車廣播錄音改為副市長黃珊珊，這是濫用市政資源拉抬聲勢。北市府發言人陳智菡說，黃珊珊錄音檔是...

北市義警大隊搬家了！ 進駐萬華長沙街今落成啟用

創立至今53年的台北市義勇警察大隊，從台北市中正區中華路二段281號搬遷至萬華區長沙街二段169號，今天下午由市長柯文哲...

三重銀新未來城年底前招商 周邊老舊建物啟動都更

新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，周邊環境卻十分窳陋，新北市都更處今公告劃定三重區五華街57巷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。