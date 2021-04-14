忍膝傷宣誓就任 新北觀旅局長張愛晶：全力以赴

新北市府觀光旅遊局長張愛晶今天宣誓就任，市長侯友宜期勉借重她的傳播行銷專長，推廣新北觀光山海美景。日前膝傷動刀的張愛晶說，感謝團隊打下基礎，在家人支持下將全力以赴。

新北市府7日宣布，曾是媒體人的張愛晶為新任觀光旅遊局長，原觀旅局長張其強升任市府副秘書長。人事命令9日生效，張愛晶也已經到市府就職。

市府人事處表示，依據宣誓條例，直轄市政府首長、委員及其所屬各機關首長，應依照條例宣誓。因特殊情形先行任事者，應於3個月內補行宣誓。

新北市府今天在市政會議前，舉行張愛晶的宣誓典禮。因為膝蓋受傷動手術的張愛晶，拄著拐杖走路，舉手完成宣誓，由侯友宜監誓後合影。

侯友宜表示，市府觀光旅遊局在前任局長張其強任內，已長時間打下良好基礎；張其強曾任市長辦公室主任、新聞局長等，去年疫情嚴峻時，努力推廣新北各項旅遊活動創下佳績，所以升任副秘書長統合各局處的業務，推動市政。

侯友宜說，希望借重張愛晶在傳播管理的能力，以創新思維行銷新北市的生活美學、文化、觀光、休閒、與具有山海特色的小旅行，吸引民眾到新北市旅遊，甚至定居成為市民。

張愛晶為中山大學傳播管理研究所碩士，歷任記者、主播，曾是實踐大學兼任講師。對於侯友宜期許她「責任重大，一棒接一棒繼續傳承」，張愛晶與媒體茶敘時表示，不清楚是誰推薦，她之前也與侯友宜沒有很深的淵源，在接到徵詢電話後，因家人的支持將全力以赴。

張愛晶說，已經拜訪部分市議員，也將儘速進入狀況迎接即將到來的市議會定期大會，因為膝蓋受傷需要6星期復原，她將運用理論與實務經驗，行銷新北。