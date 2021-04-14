北市義警大隊搬家了！ 進駐萬華長沙街今落成啟用

創立至今53年的台北市義勇警察大隊，從台北市中正區中華路二段281號搬遷至萬華區長沙街二段169號，今天下午由市長柯文哲主持典禮，正式落成啟用。

台北市警察局表示，義勇警察大隊於1968年創立，53年來積極投入協助警察勤務，發揮輔助維護社會治安的功能，並投入社區巡守、交通導護等協勤工作，是警察最堅實的夥伴。

義警大隊原址在中正區中華路二段281號（南機場第三期住宅區），因配合都市更新且辦公廳舍老舊，遂搬於新址繼續運作。

新址長沙街二段169號大樓，早期是萬華分局長沙街派出所，因合併為武昌街派出所，由警備隊進駐，轄區西門町派出所合併後，警備隊一併搬駐康定路22號大樓，長沙街二段169號大樓即於去年7月開始動該修繕，年底竣工，今天義警大隊進駐，正式落成啟用。