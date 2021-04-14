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三重銀新未來城年底前招商 周邊老舊建物啟動都更

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，圖為三重碧華國中舊校區。圖／新北衛生局提供
新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，圖為三重碧華國中舊校區。圖／新北衛生局提供

新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，周邊環境卻十分窳陋，新北市都更處今公告劃定三重區五華街57巷、自強路五段、五華街、仁義街所圍街廓為更新地區並訂定更新計畫，藉由降低整合門檻、增加時程獎勵，提升民間參與動機，並規畫警消、衛生、福利等公益設施，帶動整體發展。

碧華國中舊校區土地約2.88公頃，衛生局規畫設置銀新未來城，包含約200床的住宿型長照機構、700戶的樂齡住宅、共融公園、托育中心及到宅服務的醫師聯合診所，打造適合長者居住的樂齡環境，都市計畫變更審查資料已送至內政部，將於27日召開會議討論，目標年底前完成招商。

不過銀新未來城周邊約1.2公頃的私有土地，現為汽車修理、停車或工廠使用，多屬鐵皮構造的老舊窳陋建築物，未符合都市計畫規畫的住宅區機能，且有防災與安全疑慮，無法配合未來城發展，新北市府因此將整體街廓劃定為更新地區，總面積約4公頃。

新北市都更處指出，更新地區周邊有碧華國中新址、新北高中、碧華及五華國小、五華公園等公共設施，且鄰近興建中的捷運環狀線北環段，交通系統、文教資源及生活機能佳。因應未來TOD模式與增進都更公益性，將留設友善行人徒步空間，並以退縮建築、集中留設開放空間、延續遊憩綠地等方式，打造全齡友善的生活環境。

都更處發展科長易德明說明，劃定更新地區後，8成整合比例下降至7成5，另也提供時程容積獎勵3%，藉此提升民間參與意願，另在捐贈公益設施部分，將以市府指定優先設置項目為原則，如警消廳舍、社會住宅、公托等，提升地區公共服務水準。

新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，圖為銀新未來城模擬圖。圖／新北衛生局提供
新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，圖為銀新未來城模擬圖。圖／新北衛生局提供

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