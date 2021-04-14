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開罰拒給婚假銀行遭黃珊珊質疑 勞動局撤銷處分

中央社 / 台北14日電

北市某銀行行員在37 天內結婚4次、離婚3次，公司拒絕給婚假遭勞動局開罰2萬元。北市副市長黃珊珊昨天對於勞動局處分提出質疑，北市勞動局今天表示，將撤銷處分。

台北市一名銀行員從2020年4月6日開始，與同一對象在37天內結婚4次、離婚3次，向銀行申請4次婚假共32天，但僅第一次結婚獲准8天婚假，行員為此向北市勞動局檢舉，勞動局依「勞基法」在2020年10月開罰銀行新台幣2萬元。

銀行不服提起訴願，台北市訴願委員會認為勞動局沒釐清銀行員是否濫權，也沒釐清銀行拒絕給員工婚假的適法性，所以決定撤銷原本的處分，要求勞動局重新調查，並於60天內重做處分。

勞動局認為，因在法律上行員請假事由是合法的，銀行應給予婚假，因此3月重做處分仍開罰銀行2萬元。

北市副市長黃珊珊昨天在臉書發文表示，看到勞動局的新處分「有些傻眼」，她認為依法行政有很多原則，這個案例很明顯是該行員想得利，顯然違反誠實信用原則，勞動局完全沒有考慮這種脫法行為就開罰是「法匠」，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決，傷害人民對於政府的信任。

北市勞動局長陳信瑜今天下午透過聲明表示，她深切檢討、思索本案肇生的原因，坦承同仁雖認真研法，卻未考量誠信原則及權利濫用的問題，一直鑽進「有無真實結婚」的黑洞，也未考量連續密集結離婚、違反常規，因此下達撤銷處分的書面指示。

陳信瑜強調，市府長官對此案無任何出聲斥責，只是殷殷地提出法律指導及幫助，黃珊珊在台北市服務長達20年以上，深深了解北市府行政作為，並掌握問題核心、解決問題，保護同仁的為母之心，顯露無遺，對同仁有無限的包容，她對此致上無限的感激。

北市 結婚 黃珊珊

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