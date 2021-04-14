太魯閣號事故捐款 侯友宜盼100%用在傷亡者身上

新北市長侯友宜今天表示，台鐵太魯閣號事故善款，新北市至13日下午共收到新台幣1352萬餘元，捐款者的用意就像是當年八仙樂園粉塵爆意外時一樣，捐款都100%應用在傷亡者身上。

侯友宜今天在主持市政會議後接受聯訪時表示，新北市民捐款的善款也都會與中央同步截止時間，並且彙整給中央，同時，希望百分之百應用在傷亡者身上。

新北市府社會局表示，成立「太魯閣號翻覆意外案」專戶，接受各界善款捐贈，衛福部已決定提前於15日停止募款，市府配合中央統一運用善款作業，同步於15日截止，專案所收到的善款，將提報中央統籌運用，並依照捐助者的意願，指定用在新北市的傷亡者或特定對象，以示尊重。

社會局表示，這次事件，新北市共有14人不幸罹難（其中有3名戶籍在外縣市）、71人受傷，市長侯友宜和相關首長分赴醫院、殯儀館慰問當事人和家屬。截至13日下午5時止，專案共收到捐款新台幣1352萬餘元。

台鐵太魯閣號發生重大死傷事故，衛生福利部12日宣布，對捐款款項運用討論出7大共識，也決議總善款的1/3將全數用於罹難者家屬扶助金。