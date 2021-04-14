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影／新北4區段邊坡沒裝監測警示 侯友宜要台鐵加速改進
新北市長侯友宜今日主持市政會議，並指示交通局要追蹤轄內台鐵平交道、邊坡改善的進度，交通局回報有4區段邊坡沒有監測預警系統，也要求台鐵要盡速改進，同時希望行政院長蘇貞昌能出面向民眾說明，面對自己的責任。
台鐵在全國有293處平交道，新北12處已確認9處完成設置障礙物自動偵測系統，剩下瑞平、協昌、深澳坑等3處因處支線，台鐵表示不會設置。
不過台鐵正施作的25處邊坡監測預警系統工程中，新北市內包括猴硐－三貂嶺、三貂嶺－大華、大華－十分與嶺腳－平溪等4區段，目前皆尚未設置，另外全國9處邊坡改善工程，新北市南樹林－山佳、平溪－菁桐、福隆－石城、貢寮－福隆等4處，目前也都暫停施工。
侯友宜在市政會議上說，有時天災是不會給機會的，現在4個邊坡都沒裝設預警系統，要交通局向台鐵反映，但凡事不能都推給台鐵，如果遲遲未改善，新北市也要扮起扛起責任的角色。
而在太魯閣號事件爆發後，行政院長蘇貞昌自5日開始就沒再接受媒體訪問，侯友宜認為，台鐵雖然首當其衝，但主管機關交通部，部長林佳龍負責態度明確，行政院又是交通部上司，希望能扮演該扮演的角色向民眾說明，負起該負的責任。
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