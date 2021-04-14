金山絕美「波浪路」辦路跑 明開放報名

新北市金山區的磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪街」，常吸引民眾前往拍照，更是萬金石馬拉松的重點路段之一。「我金山我驕傲」健走路跑活動5月20日開跑，就在這條絕美的道路舉辦，明天開放報名。

金山區公所今天表示，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加，活動免費，並邀請金山高級中學國中部及高中部師生參與，完賽後送獎牌、運動毛巾。途中會經金山清水農地，可一探自然生態友善田園的小鶴基地，及牡丹蓮花盛開綻放。

金山區長廖武輝表示，磺清路是金山最活潑的道路，因其路長筆直並因特有坡度有如跳舞一般，更是萬金石馬拉松的重點路段之一。為使民眾體驗美麗的環境，首屆金山健走路跑路線選在此路段進行，讓眾多參與者在健走路跑的同時，能欣賞清幽美麗山景及得天獨厚的海景。

金山青年活動中心表示，運動旅遊正夯，凡報名參與活動的民眾，可搭配金青住宿優惠方案，讓參加民眾能在活動前入住，活動後不急著離開，漫遊金山旅遊。