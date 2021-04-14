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運量增新北捷運公司徵人 起薪最高6萬
新冠肺炎疫情趨緩，也讓捷運運量逐漸回升，新北捷運公司指出，除了目前淡海輕軌外，未來還有安坑輕軌及捷運三鶯線投入營運，今年首度人才招募，預計進用29名職缺，最高起薪6萬元起。
去年3、4月為新冠肺炎疫情最嚴峻時時候，淡海輕軌平均日運量為7000人次，不過今年疫情較為趨緩，今年3、 4月平均日運量提升到1萬4140人次，運量增加幅度達到102%。
新北捷運公司表示，將辦理資產開發類、企劃類、人資類、資訊類、維修類、行車類、營運類、票證類、票務類、工安類、財務類及行銷類等25名；公開徵求資訊類、維修類及營運類等4名，合計21類共29名職缺。
捷運公司說，不但有核心營運人材職缺，也有參與行車妥善相關的行車及維修職缺，薪資標準從3萬5000元至6萬元，更希望促進在地學生、居民前來就業。
捷運公司指出，招募甄試簡章及報名方式請民眾至「新北大眾捷運公司」官網，或前往「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團查詢，報名方式現已限以電子郵件通信報名方式受理，自即日起至4月21日中午12時止。
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