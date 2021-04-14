保生文化祭4月15日登場 3年一次的保生大帝將遶境

國內新冠肺炎疫情控制良好，廟會活動紛紛恢復舉辦。北台灣重要的宗教盛事「保生文化祭」明天登場，財團法人台北保安宮規畫一系列活動，包括遶境踩街、放火獅、家姓戲，讓信眾重溫台灣廟會的歡慶氣氛。

保安宮董事長廖武治表示，保安宮民國83年間開始舉辦「保生文化祭」，文建會把保安宮的慶典列為重要廟會活動，因原有的活動加上新元素，包括舉行研討會、寫生、義診，帶有文化氣息，也改變了台灣廟會活動；去年因疫情 ，活動停止，今年將全部恢復。

今年保安宮的活動，包括3年一次的保生大帝聖誕遶境，還有放火獅，象徵著保生大帝除瘟禳疫(禳瘟除役)，庇護眾生，「家姓戲」的演出，讓民眾重溫廟埕看戲的回憶。

保安宮上午舉辦保生文化祭起跑記者會，北市民政局長藍世聰致詞指出，感謝保安宮把重要的文化祭典傳承下來，並成全國重要的文化資產，董事長廖武治本身是藝術家，他用藝術家的觀點來看宗教活動，獨立把保安宮古蹟修復完成，成為世界重要文化資產，因為這樣的貢獻，廖武治也獲聘為國策顧問，這是國家的福氣。

藍世聰指出，他對保生文化祭充滿景仰，台灣的祭典太多，但保生文化祭非常精緻，重視傳統和宗教禮俗，像放火獅是台北唯一，值得民眾共同參與，希望重要的文化資產，因了解而重視，因重視而保存下來。

保安宮表示，每年農曆3月15日是大龍峒保安宮保生大帝聖誕，今年保生文化祭的重頭戲即是3年一次的恭祝保生大帝聖誕遶境，於4月25日迎請保生大帝出巡。

當天傍晚在保安宮廟埕進行「放火獅」，為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄。

另外，民間劇場「家姓戲」傳統戲曲匯演，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，保安宮與演藝團體攜手打造一場藝術饗宴，從4月15日至5月9日邀請表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出，包括歌仔戲人間國寶廖瓊枝老師領導的薪傳歌仔戲劇團，在地學子台北市永樂國小歌仔戲劇團登台演出。