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枯水期石門水庫難發電？北水局：只調配發電 不受影響

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫水位水量持續下降，壩頂大橋下露出大片的灘地。圖／桃園市觀旅局即時影像
石門水庫水位水量持續下降，壩頂大橋下露出大片的灘地。圖／桃園市觀旅局即時影像

降雨不理想，石門水庫水位水量持續往下降，來到建庫以來第3枯，外界認為會影響石門電廠的水力發電效能，不過北區水資源局今天上午表示，石門水庫石門電廠的定位是配合台電調節發電，不需要24小時都在發電狀態，一旦台電有需求，石門水庫一般供水送出前，會先把水導入電廠進行水力發電，而且這些水離開電廠以後，會先暫存在後池做為一般供水，不會浪費。

北水局表示，石門電廠有二部機，每部4.5萬瓩，過去配合台電調配發電，譬如台電在夜間離峰時段用電量需求較低的時候，關閉大型的發電機組，就由石門水庫電廠發電支援，通常是只用到其中一個機組發電，而且是滿載發電，這樣才符合經濟效益。

因為是水力發電，外界會以為水庫水位下降蓄水量減少的時候會影響發電，其實並不會，因為水力發電是在石門水庫把一般供水送出前先進入電廠發電，再把這些水倒入後池做為供應一般用水供水，後池有兩百多萬噸的蓄水空間，不會流失或浪費。另外，義興電廠有13萬瓩的發電量，一樣是配合台電調配發電。

石門水庫今天中午水位為來到點222.35公尺，有效蓄水量5812.02萬立方公尺，蓄水率29.4%，水情為建庫以來第3枯。在入流量減緩的情況下，壩頂岩壁和水岸泥土裸露面積擴大，水情嚴峻。

石門水庫 台電

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